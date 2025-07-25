«Путин проклинает тот день, когда начал войну» 9 25.07.2025, 8:32

12,426

Но с Зеленским встретится только в одном случае.

Глава страны-агрессора России Владимир Путин будет готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским только при условии, что вопрос войны в Украине будет полностью решен. Причем, под таким решением кремлевский диктатор подразумевает сдачу четырех областей Украины. Поскольку руководство нашей страны априори не может согласиться на такие условия, встреча на уровне президентов, возможно, не состоится никогда.

Срок, который предлагает для встречи украинская сторона – конец августа – фактически совпадает со сроком, который Путину обозначил президент США Дональд Трамп на разрешение войны. Уже 3 сентября в США могут принять закон о вторичных санкциях, который больно ударит по экономике России, но Путин наверняка рассчитывает на то, что Трамп ветирует закон. Кремлевский диктатор глубоко сожалеет о том, что, послушав своих советников, начал войну против Украины, но остановить ее он уже не может.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда «Стоп Российский Террор» (США) Герман Обухов.

– Во время последних переговоров в Стамбуле украинская сторона предложила провести встречу на уровне президентов России и Украины до конца августа. Здесь, конечно же, можно проследить логику, почему был указан именно этот срок. Ведь именно в конце лета истекают 50 дней, которые Путину дал президент США Дональд Трамп на завершение войны. Как вы считаете, что должно произойти, чтобы эта встреча состоялась?

– Лично я не верю в это, потому что встречаться и говорить им просто не о чем. По-моему, Путин поедет только в том случае, если вопрос будет уже решен. А вопрос еще и близко не решен, там и конь не валялся. О какой встрече может идти речь, когда ничего не готово в смысле каких-то соглашений, договоренностей и так далее.

– Но до конца августа еще месяц, возможно, за это время что-то изменится.

– А что может измениться за месяц, кроме того, что будет происходить на фронтах? Больше и больше будет поступать вооружение в Украину. Насчет Patriot я не уверен, что они придут быстро. Поэтому лично я не вижу никаких перспектив в том, чтобы что-то состоялось на уровне глав государств. Я знаю Путина, и уверен, что он поедет только когда уже все будет готово. Он не поедет встречаться только для того, чтобы поговорить.

– То есть вы считаете, что Путин приедет на встречу с Зеленским только для того, чтобы подписать договор о капитуляции Украины?

– В принципе как-то так оно и есть. Ведь то, что требует российская сторона, - это неприемлемые условия для Киева, для Украины и, в общем-то, для президента Украины. Если будет просто сдача, будет все по-другому и будет гораздо жестче, чем сейчас.

– Вы имеете в виду, что, если действительно будет сдана какая-то часть украинской территории, будет официально признана за Российской Федерацией, в таком случае сегодняшнюю власть в Киеве ждут большие проблемы, я правильно вас понимаю?

– Очевидно, так и будет. Ведь народ не согласился с таким решением.

– Вопрос по поводу личного отношения Путина к Зеленскому. Мы видим, какова риторика Путина в отношении сегодняшней украинской власти, он не признает ее легитимной, он обвиняет ее во всех смертных грехах и так далее. Но считаете ли вы, что речь о личной неприязни Путина конкретно к Зеленскому?

– Нет, это и не то, и не это, поскольку Путин вообще всеядный. Насколько я его понимаю, ему по большому счету безразлично, кто и что, если он получит то, что хочет. А не получив это, он теряет и лицо, и власть, и возможно жизнь в стране, которая называется Россия. Для него совершенно не принципиально, с кем говорить, главное, чтобы на бумаге было зафиксировано, что Украина сдает все четыре области, временно и постоянно. Ради этого он без всяких условий полетит в ту же Турцию.

Но на самом деле это патовая ситуация. Украина не может пойти на то, что хочет Россия, а Россия не может отказаться от того, что требует. Поэтому все эти переговоры в Стамбуле либо где-то еще – это переговоры ни о чем. Они ни к чему не приведут.

– Все же давайте не будем забывать, что после таких переговоров всегда освобождаются люди, происходит обмен военнопленными, это тоже очень важно.

– Да-да, это важно. Вообще вопросами обмена должен заниматься Красный Крест. Он должен все это контролировать, отслеживать, посещать лагеря пленных, заниматься этим постоянно, каждый месяц и на той стороне, и на этой стороне. Почему Красный Крест этого не делает, я не знаю, но это не вопрос переговоров. Раз он не делает, то, наверное, это нужно делать в ходе переговоров. Это позитивный момент переговоров. Но других результатов ожидать не стоит.

Мы ждем 3 сентября, когда закончится ультиматум Трампа, и Сенат примет закон о вторичных санкциях в отношении России. Это не просто болезненно, это будет кошмаром для российской экономики. Если Китай, Индия, Бразилия откажутся от покупки российской нефти, то это конец. Через год там будет нечем платить зарплату военнослужащим, которые идут воевать. Там даже на пенсии не будет хватать.

– Но между 3 сентября и концом августа не слишком большой срок, всего пара дней, правильно? Поэтому и речь идет о том, что, возможно, предвидя эти драконовские, эти очень мощные санкции, Путин будет готов встретиться хотя бы просто формально, для того, чтобы продемонстрировать тому же Трампу, что готов договариваться.

– Трамп уже немного изменил отношение к Путину. У Путина может быть надежда, что Трамп наложит вето на закон о санкциях, хотя вето преодолевается двумя третями в обеих палатах Конгресса. Какая будет картина в сентябре, сложно сказать, но, возможно, Путин лелеет надежду на то, что подписание закона не состоится.

– А если 3 сентября этот пакет санкций все же будет принят, что изменится в риторике и в поведении Путина?

– В риторике, наверное, ничего не изменится, в блефе тоже, но они будут искать какие-то пути, ведрами носить эту нефть, какими-то тропами. Я думаю, что даже разведка не знает, как это будет происходить. Но кардинально ничего не изменится. Проблемы в российской экономике будут нарастать как снежный ком, и в конечном счете это придет к печальному результату, потому что за все надо платить – за комплектующие для производства вооружений, зарплаты сотрудникам и так далее. Все будет очень печально.

И все же, по моему убеждению, никакой встречи между Зеленским и Путиным не состоится ни до третьего сентября, ни, возможно, вообще никогда. И тут дело не в личной неприязни, а в каких-то принципиальных моментах.

Я убежден: пока Европа не заговорит о том, что в России неонацизм и неофашизм, ничего не будет. Но Европа к этому не готова. Она до сих пор ведет торговлю с Россией на миллиарды долларов, в том числе покупает металл. Несмотря на санкции, эта торговля продолжается. Я не хочу сказать, что главы всех европейских стран врут или блефуют, но, наверное, это происходит бесконтрольно. Россия по-прежнему получает большие деньги за счет торговли с Европой, и за счет этого поддерживает свои штаны, свою экономику, в том числе военную. И Дания, и Германия, и другие страны Европы покупают у России и то, и это. Я уже молчу про Китай, про Индию.

Я убежден в том, что Путин проклинает тех из своего окружения, кто уговорил его начать эту войну. Он понимает, что эта война проигрышная. Но он не может ее остановить, поскольку в таком случае он окажется в ауте. Я не вижу другого выхода, это полный тупик. Путин будет продолжать эту войну до конца. Война стала для России парадигмой. Без нее Россия уже не может жить. Либо победа, которую невозможно достичь, либо смерть.

Ядерную войну никто не начнет. Это самоубийство. Есть понятие МАD, Mutual Assurance Destruction, гарантированного взаимного уничтожения. На это не пойдет ни Путин, ни Трамп, ни Европа. Поэтому война будет идти неопределенно долго, пока Европа не поймет, что в России неофашизм, неонацизм. Может быть, и до Америки это тоже дойдет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com