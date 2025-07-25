BI: США запустили свою новую ракетную систему, которая потрясла Китай 25.07.2025, 8:46

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Фото: US Army / Perla Alfaro

Cистема MRC была впервые развернута на Филиппинах.

Армия США впервые провела пуск своей новой ракетной системы MRC в западной части Тихого океана, поразив и потопив морскую цель. Об этом пишет Business Insider.

Армия заявила, что 3-я многопрофильная оперативная группа успешно провела пуск ракеты Standard Missile-6 с помощью универсальной пусковой установки MRC и потопила неустановленную морскую цель. Испытание состоялось ранее в этом месяце во время совместных учений Talisman Sabre на севере Австралии.

В ведомстве заявили, что это первый пуск наземной системы MRC к западу от линии смены дат, разделяющей Тихий океан.

«Развертывание системы MRC и успешное выполнение боевой стрельбы по морской цели - это еще один значительный шаг вперед в развитии наших возможностей по развертыванию, интеграции и управлению передовыми наземными морскими ударными средствами», - сказал полковник Уэйд Джерманн, командующий 3-й многоцелевой оперативно-тактической группой.

Отмечается, что хотя это было первое боевое испытание MRC в регионе, система уже применялась там, в частности, во время совместных учений с Филиппинами в прошлом году. MRC - это ценная система для армии, заполняющая пробел как в возможностях, так и в дальности, предоставляя гибкий способ запуска как SM-6, так и ударных ракет наземного базирования «Томагавк».

Когда система MRC была впервые развернута на Филиппинах, Китай поспешил выразить свое недовольство. В сентябре прошлого года Линь Цзянь, представитель китайских военных ведомств за рубежом, назвал это размещение «попыткой повернуть колесо истории вспять», добавив, что «оно серьезно угрожает безопасности стран региона, провоцирует геополитическую конфронтацию и вызывает повышенную бдительность и обеспокоенность стран региона».

Ранее он заявил, что Пекин «решительно выступает против усиления передового базирования США у границ Китая».

В прошлом году Китай также выразил Филиппинам свое недовольство в связи с системой MRC. Пекин заявил, что Филиппины, ключевой союзник США, служат американским интересам в ущерб своим собственным. Манила выразила заинтересованность в возможностях системы MRC как в полезном боевом средстве.

В ответ на вопрос о последних новостях посольство Китая в США сообщило, что система MRC является «стратегической и наступательной»:

«Китай решительно выступает против размещения США наземной ракетной системы средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, какой бы она ни была».

Испытания MRC в Австралии, по заявлению армии, подтвердили способность системы передового базирования дальнего высокоточного огня. Кроме того, они предоставили ценные знания и опыт для будущих возможностей наземных морских ударов. Мобильные пусковые установки, способные поражать цели как на суше, так и на море, обладают огромным потенциалом в боевых действиях на Тихом океане.

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