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Рубио раскритиковал Макрона за планы признать Палестину

  • 25.07.2025, 9:12
Рубио раскритиковал Макрона за планы признать Палестину
Марко Рубио
Фото: Reuters

Госсекретарь США назвал это решение «пощечиной».

Государственный секретарь США Марко Рубио считает безответственными планы президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство.

Об этом он сообщил в соцсети X.

«США решительно отвергают план Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство на Генассамблее ООН. Это безответственное решение лишь подыгрывает пропаганде ХАМАС и отсрочивает мир. Это пощечина в лицо жертвам событий 7 октября», - отметил он.

Напомним, ранее Макрон пообещал, что Франция признает Палестину как независимое государство на конференции ООН в сентябре.

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