Лукашенко трясется от страха Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

25.07.2025, 9:19

Диктатор выдал себя примитивными заявлениями.

В арсенале оскорбительных высказываний Лукашенко в адрес белорусов отдельной строкой идут слова о том, что «мы никому не нужны» за пределами своей собственной страны.

В Польше, Германии и Литве «не нужны» наши студенты. Как и наши врачи, которые уезжают в поисках лучшей жизни и уважительного отношения.

И даже политические беженцы, противники режима, по словам Лукашенко, «просятся назад», что уж говорить о «простых» белорусах, уезжающих на заработки.

«Я вам прямо говорю: живите на своей земле. Вы никому там не нужны, эти беглые доказали: детишки в школу пошли — буллинг, в школе детишек начинают наших травить. Чего вы туда поехали? У вас есть своя земля, вы на ней должны жить. Вы должны хозяйствовать на своей земле и дорожить ею», — Александр Лукашенко, из выступления на «Дажынках» в ноябре 2024-го.

У этих слов, сквозящих пренебрежением к белорусам, подчеркнутым приуменьшением их деловых и человеческих качеств, есть и обратная сторона, красноречиво характеризующая их автора.

Давайте разберемся, что стоит за этими попытками воспитать в людях чувство собственной неполноценности. Ведь так мы можем понять, каким видит наше общее будущее человек, четвертый десяток лет удерживающий власть в своих руках.

Не исключено, что за этими словами таится страх. Боязнь открытой конкуренции, в условиях которой у 70-летнего правителя очень мало шансов. Собственно, их не было и у Лукашенко образца конца 90-х. Именно поэтому он подмял всю власть под себя, уничтожил главных оппонентов и превратил политическое поле в авторитарную пустыню.

Уезжая на учебу и работу на Запад, белорусы неизбежно сталкиваются с другой реальностью, обретают опасный для режима опыт. В том числе и опыт жизни в условиях конкуренции, когда деньги приходится зарабатывать, а не «получать» на убыточной фабрике. Когда ценится не безоговорочная лояльность начальнику, а инициативность и креатив.

Впрочем, правитель никогда не скрывал, что идеальный для него вариант — примитивный уклад в духе СССР: бесправная деревня, которая кормит горожан, работающих на государственных заводах и фабриках.

И сегодня, когда он окончательно перестал стесняться в выборе слов, фактически оправдывая необходимость введения крепостного права, это становится особенно очевидно.

«Я свое государство за цивилизованным миром не поведу!» — пророческое заявление Лукашенко на заре его карьеры многие встретили со снисходительным смехом.

Как и слова о том, что белорусам не нужно много есть мяса.

Но, по сути, уже тогда он закладывал основу системы, устойчивость которой зависела от балансирования на грани обеспечения базовых потребностей. Главное, чтобы «люди были накормлены и одеты», пресловутая чарка и шкварка.

За словами о том, что «мы никому не нужны», прячется страх утраты контроля. Когда случились годы непредвиденного благополучия, вызванные удачным паразитированием на дороговизне российской нефти, в Беларуси начало зарождаться некоторое подобие среднего класса, которому стало тесно в рамках негласного социального контракта — лояльность в обмен на скромную, но гарантированную зарплату.

«Вас нигде не ждут» — это пожелание-приказ: сидите дома и не высовывайтесь, радуйтесь тому, что есть (что я даю вам). Отсюда, возможно, и все эти примитивные рассуждения о стране, как о «клочке земли».

«Вы никому не нужны» — это и угроза будущим выпускникам вузов. Ведь если все инициативы сегодняшнего режима в области высшего и специального образования осуществятся, то спустя годы многие из них действительно окажутся невостребованными вне страны.

Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось.

«Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», — Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области РФ Валерием Шанцевым, апрель 2017-го

Ревность и страх одиночества. Они звучали в словах о «ненужности» еще в 2017-м, когда Лукашенко достаточно успешно балансировал между Брюсселем, Вашингтоном и Москвой.

Сегодня он рассказывает о том, как на постсоветском пространстве «каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда». И то ли умоляет, то ли приказывает партнерам по путинскому союзу: «Надо сохранить все то, что нам досталось от СССР, и то, что еще дышит на сегодняшний день. И ни в коем случае не смотреть по сторонам. Никто нас нигде не ждет».

А также раздает советы «древнего политика» гражданам Молдовы, в которую ему сегодня путь закрыт, по поводу перспективы вступления в Евросоюз: «Не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет».

И в этом случае к месту будет известная реплика из советской комедии Гайдая: «Не нас, а вас». Ведь, по большому счету, Лукашенко больше нигде и не ждут, кроме России. И такую участь он хочет навязать всем нам.

На недавней встрече с очередным российским губернатором он заявил, что «Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать сотрудничество, и это прежде всего Российская Федерация».

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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