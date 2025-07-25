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«Минск Мир» во время ливня в очередной раз «поплыл»

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  • 25.07.2025, 9:44
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«Минск Мир» во время ливня в очередной раз «поплыл»

Специалисты разбираются в причинах и ищут «виновных».

Ливень 23 июля оставил след в двух подъездах и одной квартире столичного жилого комплекса «Минск Мир». Специалисты разбираются в причинах подтоплений, сообщает агентство «Минск-Новости».

Подъезд дома на ул. Н. Теслы, 18, затопило в среду. Обслуживающая организация в тот же день оперативно устранила последствия, а специалисты разбираются в причинах инцидента.

— В мае этого года в рамках гарантийных обязательств подрядной организацией в указанном доме были выполнены работы по ремонту переходного балкона второго этажа и ремонт фасада жилого дома. При выпадении атмосферных осадков следов залития выявлено не было. Однако во время обильных дождей происходит затекание в местах общего пользования первого этажа, — рассказали в ООО «Хэппи Планет». — В настоящее время ведутся работы по выявлению причин и разработке мероприятий по исключению в дальнейшем таких ситуаций с учетом возможных сверхнормативных аномальных осадков.

Похожий инцидент произошел в другом доме ЖК «Минск Мир». Владелец одной из квартир на последнем этаже рассказал, что во время ливней вода проникает через балконы внутрь жилых помещений. Так произошло и на этот раз. По словам минчанина, он пытается исправить ситуацию уже несколько месяцев, но безрезультатно. Вчерашний ливень не стал исключением — дождевая вода снова просочилась в квартиру.

@arseniy_shaban_17 Комфортик😅🤦🏻‍♂️ #минскмир#потоп#комфорт ♬ оригинальный звук - arseniy_shaban_17

В обслуживающей организации о проблеме знают и полагают, что в подтоплениях виновен подрядчик, допустивший просчеты во время строительных работ.

— На обследовании квартиры в доме «Сантьяго» 16 июля определен состав работ с объемами, необходимыми для устранения указанного замечания. Составлены дефектные акты, началась претензионная работа к подрядчикам, выполнявшим данные виды работ, — пояснили в ООО «Хэппи Планет». — Также получено коммерческое предложение от другого подрядчика, которое сейчас рассматривается руководством. После согласования будет заключен договор на выполнение работ.

Кроме того, вопрос подтопления подъезда в доме на ул. Козыревской, 30, находится на контроле в администрации Ленинского района.

После изучения причин залития коммунальники приступят устранению недостатков.

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