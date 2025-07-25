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Starlink почти возобновил работу после сбоя

  • 25.07.2025, 9:55
Starlink почти возобновил работу после сбоя

В компании назвали причину неполадок.

Сеть Starlink почти восстановила свою работу после сбоя. Причина инцидента уже известна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост вице-президента компании Майкла Николса в соцсети Х.

Он отметил, что сбой длился более двух часов из-за сбоя внутренних программных служб.

«Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часов. Сбой был вызван сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети», - говорится в публикации.

Николс также извинился за временный сбой и отметил, что компания стремиться обеспечить высокую надежность сети и полностью устранит причину проблемы, чтобы гарантировать ее неповторение.

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