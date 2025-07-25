Глава МАРТ опозорился 4 25.07.2025, 10:22

3,372

Карпович привел странные цифры.

Глава МАРТ заявил, что за счет регулирования цен удалось удержать инфляцию значительно ниже по сравнению «с пандемийными годами», когда она «могла достигать 18−20%». Об этом министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович рассказал «Рэспубліке». Однако чиновник, похоже, что-то перепутал, потому что в основные пандемийные 2020−2021 годы рост цен был значительно ниже.

Глава МАРТ рассказал, что сейчас в Беларуси отмечается умеренный рост цен.

— Особенно по сравнению с пандемийными годами, когда инфляция могла достигать 18−20%.

Чиновник не уточнил, какие именно годы он имел в виду, заметило «Зеркало». Пандемийными Всемирная организация здравоохранения считает 2020 — май 2023 года. Однако ключевые экономические последствия пандемии ощутимо отразились именно в 2020—2021 годах. В этом случае глава МАРТ, скорее всего, что-то перепутал, потому что тогда инфляция была 7,4% и 10% (Белстат тогда указывал ее на уровне 9,97%).

Напомним, в июне этого года показатель был 7,3% годовых. То есть практически такой, как в 2020-м. И это при масштабном сдерживании цен.

Возможно, глава министерства, ответственного за цены имел в виду не весь год, а июнь соответствующего года? Но и в этом случае его слова расходятся с реальностью. В июне 2020 года годовая инфляция была 5,1%, а в июне 2021-го — 10%. Это также существенно меньше, чем заявил Артур Карпович.

Есть еще версия, что чиновник подразумевал 2022-й. Тогда по итогам года инфляция была 12,8%. А вот в июне того года она действительно достигла 17,6%. Однако стоит отметить, что в том году большое влияние на белорусскую экономику оказывало не столько эхо последствий пандемии, сколько санкции и военная агрессия России на Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com