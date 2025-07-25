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«В какой-то момент может треснуть»: в российской армии назревает бунт

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  • 25.07.2025, 10:21
  • 3,756
«В какой-то момент может треснуть»: в российской армии назревает бунт

Эксперт раскрыл вероятный сценарий.

Политический обозреватель Иван Яковина считает, что в российской армии назревает бунт, катализатором может стать все что угодно.

Иван Яковина назвал момент, когда российская армия может взбунтоваться: «Если украинские войска где-нибудь прорвут российский фронт... Конечно, я понимаю, что сейчас преждевременно об этом говорить, но ситуация на фронте меняется постоянно, и теоретически исключать этого нельзя. Это может привести к тому, что какие-то российские части выйдут из повиновения своего командования, потому что солдаты и офицеры в России просто ненавидят своих руководителей, своих командующих, и мы об этом знаем из огромного количества роликов, постов и Telegram-каналов, которые сами эти российские военные ведут».

«Даже то самое полное отсутствие воды в Донецке и в Донецкой области уже стало политическим фактором недовольства российских войск. Это вызывает гневные посты не только со стороны гражданского населения, но и со стороны российских военных, которые там находятся», - высказал свое мнение политический обозреватель.

«Они тоже страшно недовольны происходящими событиями, и в какой-то момент (я не знаю, что должно случиться) может что-то треснуть, какое-то непредвиденное событие произойти и запустить целую цепочку событий, которые приведут к какому-то бунту или к какому-то восстанию (к чему-то такому), потому что потенциал этого очень велик», - дополнил вышесказанное Иван Яковина.

Журналист отметил важный нюанс: «Либо другой вариант кризиса есть, который может перевернуть российскую систему власти (отчасти прогнозируемый кризис), это, конечно, смерть Рамзана Кадырова. В Чечне после смерти нынешнего ее руководителя наверняка вспыхнет внутренняя борьба за власть, и самое интересное, что в этой борьбе за власть никак не сможет участвовать Российская Федерация просто потому, что все российские войска сейчас находятся в Украине».

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