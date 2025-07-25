«Удивительная история, но Лукашенко прилетел пьяным» 5 25.07.2025, 10:35

8,408

Есть много свидетельств о проблемах диктатора с алкоголем.

Лукашенко создал себе образ трезвенника, но сам проговариватеся, что может выпить, пишет UDF.

Много лет диктатор резко высказывается против пьющих людей и уверяет, что сам не пьет. Лукашенко даже уверял, что не переносит спиртное, потому что у него якобы нет фермента, который бы расщеплял алкоголь.

«Я не пью. Ни вина, ни водки. Могу разве что чуть-чуть пригубить на каких-то приёмах», – говорил политик.

Однако при этом Лукашенко не раз проговаривался, что время от времени выпивает.

«Но пью. В двух случаях. Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить. И второй случай – если ты находишься в женском коллективе, тоже не будешь святым казаться», – отметил политик в 2021 году.

Однако есть и другие его заявления, а также факты, свидетельствующие о том, что в реальности отношения Лукашенко с алкоголем более близкие, чем он это пытается представить.

«Удивительная история, но Лукашенко прилетел пьяным»

Покойный российский политик Борис Немцов в своей книге воспоминаний «Исповедь бунтаря» описал встречу с Лукашенко 31 марта 1997 года, когда правитель приехал в Москву для подписания так называемого союзного договора.

«Я его встречал. Удивительная история, но он прилетел пьяным. Он меня увидел первый раз (я только две недели работал в правительстве) и обрадовался. Предложил мне поиграть в теннис», – вспоминал Немцов.

Лукашенко приходилось много пить с Ельциным. И с Назарбаевым тоже

Вообще в 1990-х условия способствовали тому, чтобы Лукашенко отходил от трезвого образа жизни. В тот период он много и тесно общался с президентом России Борисом Ельциным, известным в том числе своим откровенным пьянством.

«С Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь — не уважаешь. Ну, уважаешь», — кокетливо вспоминал диктатор. Трудно представить, что в тот период оба политика могли обойтись всего несколькими рюмками.

Лукашенко также признавался, что ему приходилось выпивать и с другими лидерами.

«Если Назарбаев садился и говорил: “Саша, по рюмашке” – и что я скажу, что не буду пить?» – вспоминал правитель.

Странные ситуации с «исчезновениями» Лукашенко

Фактов, чтобы утверждать, что политик уходил в запой у нас нет. Но за время правления Лукашенко не раз и не два возникали ситуации, когда он «исчезал» из публичного поля на довольно продолжительное время, а затем появлялся в плохой форме.

Например, так было после президентских выборов весной 2006 года, которые завершились протестами. Тогда Лукашенко исчез почти на две недели. Даже перенесли запланированную на 31 марта инаугурацию.

Когда она все-таки состоялась, газета «Коммерсант» описала Лукашенко как бледного, мрачного мужчину – с выраженными мешками под глазами.

Алкоканикулы в Грузии

Еще один пример, когда все пошло не по плану и Лукашенко не смог предстать в образе трезвенника, относится к 2018 году. Тогда диктатор прилетел с визитом в Грузию и камеры местных СМИ зафиксировали много интересного.

Власти Грузии были очень гостеприимны и Лукашенко не просыхал несколько дней. Был и коньяк, и белое вино, и красное.

Среди прочего диктатор вместе с тогдашним президентом Грузии Георгием Маргвелашвили провели дегустацию на коньячном заводе. На завтра Лукашенко с премьер-министром Георгием Квирикашвили выпили вина и что- то крепкое уже во время «рабочего обеда.

Роль Лукашенко в создании водки «Президент»

История ее создания намекает на то, что Лукашенко желал заполучить себе особенный напиток.

О водке «Президент» от завода «Минск-Кристалл» известно с 2017 года. Лукашенко рассказывал, что алкогольный напиток производится исключительно по специальному заказу главы государства и его можно получить только в виде подарка.

Лукашенко даже утверждал, что «такой водки нет во всем мире». По его словам, сколько бы ты не выпил ее, на следующее утро голова не болит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com