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Россияне придумали, как поступить с никому не нужным танком «Армата»

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  • 25.07.2025, 10:42
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Россияне придумали, как поступить с никому не нужным танком «Армата»

Даже российская армия не хочет его покупать по ряду причин.

Россияне пытаются спасти свой мертворожденный проект танка Т-14 «Армата» и предлагают Индии приобрести лицензию на него. Об этом пишет польский военно-аналитический портал ZBiAM.

На днях индийские СМИ сообщили, что российский производитель танков «Уралвагонзавод» якобы заинтересован в сотрудничестве с индийской промышленностью. В частности россияне выразили заинтересованность в налаживании сотрудничества с индийскими оружейниками по разработке основного боевого танка следующего поколения. Представители «Уралвагонзавода» отметили, что «Армата» вроде бы является именно той машиной, которая станет идеальным преемником для индийского Т-72 «Аджея».

Дело в том, что Индия уже давно объявила о намерении создать собственный танк, который заменит устаревшие советские танки в индийской армии. И россияне предлагают индийцам не изобретать собственный танк, а снова взять за основу российский проект и работать уже с ним.

Как отмечает портал ZBiAM, сама идея построить индийский танк нового поколения на платформе российской «Арматы» не является новой. Т-14 рассматривался индийской стороной как потенциальный вариант еще в 2015 году. Но в итоге ни к чему конкретному тогда не договорились, и пока нет информации, что индийцы заинтересованы в «Армате» сегодня. Зато вполне понятен интерес российского «Уралвагонзавода», который не смог продать «Армату» даже российской же армии.

«Заявление представителей российской компании может быть результатом финансовых и технических проблем, связанных с программой «Армата» и российскими программами боевых машин следующего поколения. Потенциальное сотрудничество с Индией, безусловно, помогло бы преодолеть по крайней мере некоторые из трудностей», - пишут польские аналитики.

Что не так с танком Т-14 «Армата»

Т-14 «Армата» - это российский основной боевой танк нового поколения, представленный в 2015 году. Он создан на универсальной гусеничной платформе «Армата» и позиционируется как технологически продвинутый танк с беспилотной башней, автоматом заряжания, активной защитой, цифровыми системами управления боем и мощной 125-мм пушкой.

Однако даже российская армия не хочет его покупать по ряду причин. Во-первых, танк получился слишком дорогим. По разным оценкам, стоимость одного Т-14 превышает $3-5 млн, что значительно дороже серийных Т-72 или Т-90. В серийном производстве он оказался экономически нецелесообразным для массового оснащения армии.

Танк имеет кучу нерешенных «детских болезней». Он имеет проблемы с трансмиссией, электроникой, надежностью силовых установок и сложностью обслуживания. Об этом свидетельствовали даже источники в самой российской оборонной отрасли.

На фоне современной войны в Украине, где танки уничтожаются дронами, артиллерией и противотанковыми средствами на большом расстоянии, инвестиции в дорогостоящую бронетехнику такого типа выглядят нецелесообразными даже для российского командования. Сами же российские военные отдают предпочтение модернизированным, более дешевым и массовым Т-72 и Т-90.

В итоге Т-14 «Армата» стал скорее пропагандистским символом, чем реальной боевой единицей.

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