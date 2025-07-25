В Португалии нашли 78-тысячелетние следы семьи неандертальцев
- 25.07.2025, 10:45
Судя по всему, древние люди шли на охоту.
На побережье Португалии обнаружены уникальные 78-тысячелетние следы неандертальцев. Отпечатки, найденные на пляже Монте-Клеригу на юге страны, принадлежат взрослому мужчине, ребенку 7−9 лет и малышу в возрасте до 2 лет, пишет New Voice.
Эти находки значительно расширяют представления ученых о жизни неандертальцев вдоль Атлантического побережья.
Первые следы заметил геолог Карлуш Нету де Карвалью во время прогулки в марте 2020 года. Несмотря на опасные условия — исследователи едва не попали в ловушку во время прилива и были вынуждены карабкаться по 15-метровой скале — находка оказалась чрезвычайно ценной.
В Монте-Клериге исследователи обнаружили пять цепочек следов, состоящих из 26 отпечатков. По форме и размерам эти следы однозначно принадлежат неандертальцам — ведь современный человек еще не жил в Европе 78 тысяч лет назад.
Следы были обнаружены на песчаной дюне вблизи моря. Возраст находки определен методом оптически стимулированной люминесценции и оценивается в пределах от 83 до 73 тысяч лет. Ученые считают, что неандертальцы искали пищу — возможно, моллюсков — или выслеживали добычу, в частности оленей, зайцев или лошадей. Это подтверждается пересечениями следов с отпечатками копыт крупных млекопитающих.
Присутствие малыша рядом со взрослыми свидетельствует, что неандертальцы не оставляли детей в лагере, а брали с собой даже во время опасных действий. Впрочем, следов самого лагеря до сих пор не обнаружено.
Это лишь седьмая подобная находка в Европе. Она подчеркивает, что неандертальцы активно использовали сложные ландшафты для сезонной охоты.