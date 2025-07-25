закрыть
25 июля 2025, пятница, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Португалии нашли 78-тысячелетние следы семьи неандертальцев

  • 25.07.2025, 10:45
В Португалии нашли 78-тысячелетние следы семьи неандертальцев

Судя по всему, древние люди шли на охоту.

На побережье Португалии обнаружены уникальные 78-тысячелетние следы неандертальцев. Отпечатки, найденные на пляже Монте-Клеригу на юге страны, принадлежат взрослому мужчине, ребенку 7−9 лет и малышу в возрасте до 2 лет, пишет New Voice.

Эти находки значительно расширяют представления ученых о жизни неандертальцев вдоль Атлантического побережья.

Первые следы заметил геолог Карлуш Нету де Карвалью во время прогулки в марте 2020 года. Несмотря на опасные условия — исследователи едва не попали в ловушку во время прилива и были вынуждены карабкаться по 15-метровой скале — находка оказалась чрезвычайно ценной.

В Монте-Клериге исследователи обнаружили пять цепочек следов, состоящих из 26 отпечатков. По форме и размерам эти следы однозначно принадлежат неандертальцам — ведь современный человек еще не жил в Европе 78 тысяч лет назад.

Следы были обнаружены на песчаной дюне вблизи моря. Возраст находки определен методом оптически стимулированной люминесценции и оценивается в пределах от 83 до 73 тысяч лет. Ученые считают, что неандертальцы искали пищу — возможно, моллюсков — или выслеживали добычу, в частности оленей, зайцев или лошадей. Это подтверждается пересечениями следов с отпечатками копыт крупных млекопитающих.

Присутствие малыша рядом со взрослыми свидетельствует, что неандертальцы не оставляли детей в лагере, а брали с собой даже во время опасных действий. Впрочем, следов самого лагеря до сих пор не обнаружено.

Это лишь седьмая подобная находка в Европе. Она подчеркивает, что неандертальцы активно использовали сложные ландшафты для сезонной охоты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников
Миллионный город сидит без воды
Миллионный город сидит без воды Александр Роднянский