В Гомельской области за бесценок продают санаторий 25.07.2025, 11:20

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Причина — бесхозяйственность.

Комитет «Гомельоблимущество» сообщил о готовящейся продаже через аукцион «уникального лота». На 19 августа назначены электронные торги по продаже комплекса зданий бывшего санатория, находящегося недалеко от Добруша, пишет «Флагшток».

15 зданий общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров продают по начальной цене всего лишь в 1 008 рублей (24 базовые величины). Это около 340 долларов.

Покупателю необходимо будет выполнить ряд обязательных условий: реконструкция объекта и его дальнейшее использование в предпринимательской деятельности. Это может быть объект общепита или административного, гостиничного назначения, здравоохранения и предоставления социальных услуг, физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения.

Рекламируя лот, «Гомельоблимущество» отмечает, что комплекс расположен в живописной местности, в лесном массиве, на земельном участке в 4 га:

«Близость к городу Добруш обеспечивает удобный доступ к инфраструктуре, включая транспортное сообщение с Гомелем и другими городами региона. Объект привлекает внимание своим потенциалом для восстановления, реконструкции или перепрофилирования, а также перспективами, которые он открывает для потенциальных покупателей».

Что стоит за этими словами, и почему такой прекрасный объект вынуждены продавать за бесценок, выяснил Флагшток. Это тот самый комплекс в Рассветовском сельсовете Добрушского района, который пытались продать ровно год назад.

На тот момент балансодержателем имущества являлась Гомельская областная туберкулезная клиническая больница. Здесь планировалось разместить отделение принудительного лечения туббольных.

Но Минздрав решил избавиться от профилактория для больных туберкулезом, а начатую ранее реконструкцию объекта так и не смогли закончить.

В состав комплекса входит лечебный и спальный корпус, столовая с пищеблоком, а также вспомогательные сооружения.

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