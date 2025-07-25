СМИ: Джонни Депп тайно встречается с Анджелиной Джоли 1 25.07.2025, 11:25

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Звезда «Пиратов Карибского моря» поддерживал актриссу во время тяжелого развода.

Слухи о романе актеров Джонни Деппа и Анджелины Джоли вновь оказались в центре внимания, пишет Reality Tea (перевод — сайт Charter97.org).

Между актерами, сыгравшими вместе в фильме «Турист» (2010), с тех пор сохранились тесные отношения. Источник утверждает, что 62-летний Депп якобы стремится к «настоящему роману» с 50-летней Джоли.

По словам инсайдера, актеры устраивают тайные встречи в Лондоне и Лос-Анджелесе, выбирая уединенные рестораны и закрытые клубы. Они ведут себя сдержанно, стараясь не попадаться на глаза публике.

Источник утверждает, что Депп давно испытывает чувства к Джоли, называя ее «особенной женщиной» и рассказывая друзьям о своем желании перейти к более серьезным отношениям.

Джоли, в свою очередь, якобы высоко ценит актера. Съемки «Туриста» оставили у нее только теплые воспоминания, и она считает Деппа «очень особенным парнем».

Ранее сообщалось, что Депп поддерживал Джоли во время ее развода с Брэдом Питтом, даже предоставив ей своего адвоката.

Несмотря на продолжающиеся слухи, ни один из актеров официально не подтвердил наличие романтических отношений.

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