«Кибервзрыв» в Крыму: ГУР стерло все серверы оккупационной администрации 25.07.2025, 11:51

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Успешная операция вызвала серьезное беспокойство в Москве.

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщил РБК-Украина собеседник в украинской разведке, масштабная операция длилась несколько дней.

Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму.

Пока оккупанты выясняли причину «падения» правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти на ВОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам, как:

система электронного документооборота «ДИАЛОГ»,

система электронного документооборота «СЭД», «Дело»,

система бухгалтерского учета «1С:Документооборот», «Directum» и «АТЛАС».

В течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией оккупационных властей полуострова.

Среди документов есть данные с грифами «секретно» о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.

«Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем «благодарность» за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому», - отметил собеседник.

После копирования ценной информации, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.

Успешную операцию украинских хакеров в Крыму заметили и в Москве.

В Госдуме РФ уже назвали это элементами «гибридной войны». Между тем в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что «технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами».

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