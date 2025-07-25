«Кибервзрыв» в Крыму: ГУР стерло все серверы оккупационной администрации
- 25.07.2025, 11:51
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Успешная операция вызвала серьезное беспокойство в Москве.
Киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как сообщил РБК-Украина собеседник в украинской разведке, масштабная операция длилась несколько дней.
Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму.
Пока оккупанты выясняли причину «падения» правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти на ВОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам, как:
система электронного документооборота «ДИАЛОГ»,
система электронного документооборота «СЭД», «Дело»,
система бухгалтерского учета «1С:Документооборот», «Directum» и «АТЛАС».
В течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией оккупационных властей полуострова.
Среди документов есть данные с грифами «секретно» о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.
«Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем «благодарность» за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому», - отметил собеседник.
После копирования ценной информации, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.
Успешную операцию украинских хакеров в Крыму заметили и в Москве.
В Госдуме РФ уже назвали это элементами «гибридной войны». Между тем в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что «технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами».