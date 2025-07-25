The Telegraph: В Украину прибыла новая система ПВО Patriot 25.07.2025, 12:04

иллюстративное фото

Благодаря соглашению с Германией.

Украина на этой неделе получила новую систему противовоздушной обороны Patriot, доставка которой ранее обсуждалась с представителями немецкого правительства.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным The Telegraph, после того как президент США Дональд Трамп объявил о выделении 10 млрд долларов помощи для Украины и пригрозил введением жестких торговых пошлин против РФ и стран, покупающих ее энергоносители, уже к концу той недели в Украину прибыла новая система Patriot.

«Благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыла новая ракетная система ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней», - отметили источники издания.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Он заявил, что Киев получит 17 комплексов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com