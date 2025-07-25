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The Telegraph: В Украину прибыла новая система ПВО Patriot

  • 25.07.2025, 12:04
The Telegraph: В Украину прибыла новая система ПВО Patriot
иллюстративное фото

Благодаря соглашению с Германией.

Украина на этой неделе получила новую систему противовоздушной обороны Patriot, доставка которой ранее обсуждалась с представителями немецкого правительства.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным The Telegraph, после того как президент США Дональд Трамп объявил о выделении 10 млрд долларов помощи для Украины и пригрозил введением жестких торговых пошлин против РФ и стран, покупающих ее энергоносители, уже к концу той недели в Украину прибыла новая система Patriot.

«Благодаря соглашению с Германией в Украину уже прибыла новая ракетная система ПВО Patriot и дополнительные ракеты к ней», - отметили источники издания.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп анонсировал передачу Украине систем ПВО Patriot за счет союзников по НАТО. Он заявил, что Киев получит 17 комплексов.

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