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Режим активно готовится к войне

  • 25.07.2025, 12:07
Режим активно готовится к войне

Военные заводы запускают в рекордные сроки.

В июле Евросоюз включил в 18-ый, «один из самых жестки» санкционных пакетов еще 8 предприятий белорусского ВПК. Пока пакет формировался, согласовывался и преодолевал вето Фицо и Ко, власти Беларуси вывели на полную мощность производство материалов для беспилотников. И форсированными темпами в настоящее время ведут строительство цехов по выпуску инновационной прицельной техники и электроники специального и двойного назначения.

Инвестируем в войну

Информация об этих проектах, как обратил внимание planbmedia.io, включена в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. И это только одна программа. Только то, что известно из официальных документов.

По инновационной программе запуск большинства заводов и фабрик по выпуску новых лекарств, тракторов, бульдозеров, продуктов питания растянут на несколько лет. Некоторые в своей завершающей части уходят в 2030-е. А вот «новые производства, имеющие определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь» и связанные с военно-промышленным комплексом, согласно ней, должны быть построены в кратчайшие сроки.

Проекты с военными инновациями сжаты до минимума. До 1 года. Максимум – до 1,5 лет. Все они должны заработать в этом году. Ускоряться заставляет война. Беларусь, к счастью, прямо в ней не участвует. Но огромный спрос на «отечественные инновации» — у союзника. Который надо успеть заполнить.

Еще в 2020 году стартовал проект по беспилотникам на «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов». Официально инновационное предложение звучит так: «Внедрение в производство оборудования по изготовлению крупногабаритных элементов конструкций летательных аппаратов сложной формы из полимерных композиционных материалов». В том же 2020-м, ковидном и революционном, на стадии проектно-сметной документации все застопорилось.

Но началось российское вторжение в Украину. Полетели сначала «байрактары». Потом — «ланцеты», «герани», «герберы». И заказчики, и исполнители по белорусскому беспилотнику тоже «полетели». Построили, поставили и оснастили производство в декабре 2024-го, запустили – в феврале 2025-го. Выйти на проектную мощность на «НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов» оно, как отмечается в программе, должно было в марте. Что-то подсказывает, что уложились в этот срок.

Инновации смерти

Такая же ускоряющаяся картина с «организацией производства инновационных изделий прицельной техники и автокомпонентов для нужд Республики Беларусь, а также стран ближнего и дальнего зарубежья» на «Зенит-БелОМО» и «развитие производства изделий специального и двойного назначения, промышленной электроники» на холдинге «Интеграл». Этих проектов не было в первоначальном варианте программы. Вносились правительством исходя из запросов времени.

Запуск проекта на «Зените» намечен на август, а выход на проектную мощность — в декабре 2025 года. Ввод в эксплуатацию нового цеха на «Интеграле», который, как демонстрирует недавнее исследование компании «Даллас», причастен к массовым убийствам украинцам, ожидается в декабре этого года.

Через год поставлена задача вывести его на полную мощность.

Чтобы убивать украинцев еще больше. А, может, к этому времени уже не только украинцев.

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