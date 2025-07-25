ЦПД: В России поражен завод, который производит порох для «Градов» и «Смерчей»
- 25.07.2025, 12:16
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Новые подробности дроновой атаки на РФ.
Дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России, которые производят порох и сырье для взрывчатки. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
По его словам, поражен Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае, который производит химическое сырье для взрывчатки, в том числе азотную кислоту и аммиачную селитру.
«Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО», - отмечает Коваленко.
Он также сообщил, что поражено одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК РФ - Котовский пороховой завод в Тамбовской области.
«Специализируется на производстве широкого спектра порохов - для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни «Град», ни «Смерч», - сообщил Коваленко.