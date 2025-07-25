Внук Мулявина рвет танцполы с ремиксом «Песняров»3
- 25.07.2025, 12:22
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Видеофакт.
Белорусская команда Police in Paris стала одной из самых известных групп в жанре хард-техно. Трек белорусов играет в фильме от A24 с Николь Кидман и Антонио Бандерасом. Они уже выступали на самом известном фестивале электромузыки в мире Tomorrowland.
Самое интересное, что один из участников группы — внук Владимира Мулявина из «Песняров» Влад Мулявин.
Один из самых узнаваемых треков группы — ремикс «Касiў Ясь канюшыну».
@policeinparis Отыграли тот самый свой ремикс на нашем концерте 5ого Июля 🔥Выпускаем?? 😁 #technomusic #minsk_belarus #policeinparis #rave #fyp ♬ original sound - policeinparis