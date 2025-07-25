Внук Мулявина рвет танцполы с ремиксом «Песняров» 3 25.07.2025, 12:22

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Видеофакт.

Белорусская команда Police in Paris стала одной из самых известных групп в жанре хард-техно. Трек белорусов играет в фильме от A24 с Николь Кидман и Антонио Бандерасом. Они уже выступали на самом известном фестивале электромузыки в мире Tomorrowland.

Самое интересное, что один из участников группы — внук Владимира Мулявина из «Песняров» Влад Мулявин.

Один из самых узнаваемых треков группы — ремикс «Касiў Ясь канюшыну».

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