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Bloomberg: Зеленский принял нестандартное решение по зарплатам ВСУ

  • 25.07.2025, 12:38
  • 2,588
Bloomberg: Зеленский принял нестандартное решение по зарплатам ВСУ
Владимир Зеленский

Можно привлечь дополнительные силы за счет увеличения выплат.

При бюджетном дефиците в 20% ВВП властям Украины сложно платить зарплаты военнослужащим. Между тем, солдат на фронте не хватает, мобилизационная кампания идет плохо, и Киев хотел бы привлечь дополнительные силы за счет увеличения выплат.

Президент Владимир Зеленский рассказал журналистам, что планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение зарплат военнослужащим с целью постараться компенсировать нехватку новобранцев. «Раньше европейцы отказывались выделять средства на зарплату нашим военнослужащим, только на оружие. Наши военнослужащие сами могут быть тем оружием, которое всех защитит», – передает его слова Bloomberg.

В условиях, когда мобилизационная кампания становится все более непопулярной среди населения, правительство Зеленского хочет привлечь в армию больше добровольцев, предлагая значительные выплаты подписавшим контракт. Президент отказывается снижать призывной возраст ниже 25 лет, мотивируя это тем, что, лишившись молодых людей, страна попадет в демографическую яму. Но граждане от 18 до 24 лет могут заключить контракт, предусматривающий до 2 млн гривен (около $47 900) за год службы. Однако с начала февраля по середину апреля кампания привлекла всего 500 человек, сообщал Офис президента.

Повышение выплат солдатам увеличит нагрузку на бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП. Союзники страны выделили ей финансирование лишь на половину суммы в $75 млрд, необходимых для бюджета в ближайшие два года, рассказала Bloomberg новый премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, она хочет начать с МВФ, который уже открыл Украине кредитную линию на $16 млрд, переговоры о новом кредите.

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