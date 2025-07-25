Wildberries готовит для белорусов изменение

Wildberries готовит для белорусов изменение3
- 25.07.2025, 12:39
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Пункты выдачи заказов появятся в отделениях «Белпочты».
Белорусы смогут получить заказы с Wildberries в отделениях «Белпочты». Подробности озвучили в пресс-службе предприятия «Белпочта».
Организация заявила про старт стратегического сотрудничества с крупнейшим онлайн-ритейлером Wildberries.
«В рамках этого партнерства на базе отделений почтовой связи РУП «Белпочта» открываются пункты выдачи заказов Wildberries», - уточнили в пресс-службе.