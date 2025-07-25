Согласится ли Кремль на встречу Путина и Зеленского в августе?5
- 25.07.2025, 13:08
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Песков ответил.
В Кремле прокомментировали возможность проведения встречи российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского этим летом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь российского диктатора подчеркнул, что потенциальная встреча Путина и Зеленского может и должна «поставить окончательную точку в урегулировании конфликта» и зафиксировать договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы.
«Можно ли такой сложный процесс пройти за 30 дней - очевидно, что вряд ли», - подчеркнул он.