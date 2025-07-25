В Беларуси произошла утечка персональных данных клиентов крупного строймаркета
- 25.07.2025, 13:02
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Затронуто более сотни тысяч человек.
Утечка персональных данных произошла в популярной сети строительных гипермаркетов, сообщает «Точка» со ссылкой на Центр персональных данных.
Причиной стал несанкционированный доступ к информационной системе ООО «Астомстрой», управляющей магазинами MILE. Он был зафиксирован 24 июля.
Утечка масштабная – она коснулась более 109 тыс. пользователей.
Что попало в руки мошенникам
Утекли «на сторону» следующие данные:
индикатор (ID)
фамилия, имя и отчество
адрес электронной почты
номер телефона
номер карты программы лояльности
даты регистрации/деактивации.
Все это могут использовать мошенники, поэтому центр призывает клиентов MILE проявлять осторожность в случае поступления звонков с незнакомых номеров.
Магазин обещает уведомить всех клиентов, которых затронула утечка. Доступ к уязвимому модулю уже заблокирован.