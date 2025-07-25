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В Беларуси произошла утечка персональных данных клиентов крупного строймаркета

  • 25.07.2025, 13:02
  • 1,622
В Беларуси произошла утечка персональных данных клиентов крупного строймаркета

Затронуто более сотни тысяч человек.

Утечка персональных данных произошла в популярной сети строительных гипермаркетов, сообщает «Точка» со ссылкой на Центр персональных данных.

Причиной стал несанкционированный доступ к информационной системе ООО «Астомстрой», управляющей магазинами MILE. Он был зафиксирован 24 июля.

Утечка масштабная – она коснулась более 109 тыс. пользователей.

Что попало в руки мошенникам

Утекли «на сторону» следующие данные:

индикатор (ID)

фамилия, имя и отчество

адрес электронной почты

номер телефона

номер карты программы лояльности

даты регистрации/деактивации.

Все это могут использовать мошенники, поэтому центр призывает клиентов MILE проявлять осторожность в случае поступления звонков с незнакомых номеров.

Магазин обещает уведомить всех клиентов, которых затронула утечка. Доступ к уязвимому модулю уже заблокирован.

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