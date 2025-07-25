Психологи: Подарки лучше слов

Психологи: Подарки лучше слов1
- 25.07.2025, 13:19
Как лучше всего эмоционально поддержать человека?
Когда близкие переживают тяжелые времена, мы стремимся их поддержать — чаще всего, разговариваем с ними. Однако новое исследование показывает: гораздо эффективнее для эмоционального восстановления оказываются… подарки, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Социальные психологи провели серию из семи экспериментов, чтобы выяснить, какой способ поддержки помогает лучше — разговор или подарок. Результаты оказались однозначными: даже небольшие подарки, вроде кофе с булочкой, вызывали у получателей больше радости и ощущение заботы, чем беседа.
В одном из экспериментов один участник рассказывал о личной проблеме, после чего ему либо дарили три недорогих угощения, либо поддерживали разговором. Те, кто получил подарок, сообщали о более заметном улучшении настроения.
Почему это работает? Подарки воспринимаются как знак искреннего внимания и усилия со стороны дарителя. Кроме того, неожиданный сюрприз отвлекает от негатива и помогает переключиться. Интересно, что эффект не зависит от цены — даже бесплатные подарки, если они требуют времени и старания, дают тот же результат.
Вывод прост: в следующий раз, когда друг или близкий переживает трудный период, не ограничивайтесь словами. Подарите им что-то — даже самую мелочь. Это поможет быстрее восстановить душевное равновесие и почувствовать себя любимым. Конечно, лучшее — это сочетание разговора и подарка. Но если выбирать одно, подарок работает сильнее.