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Германия отправляет Украине еще одну IRIS-T

  • 25.07.2025, 13:28
Германия отправляет Украине еще одну IRIS-T

На данный момент у ВСУ есть семь таких систем.

Украина уже получила от Германии семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. Кроме того, к отправке готовят еще одну систему, заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев во время общения с прессой, передает Интерфакс-Украина.

Дипломат отметил, что Германия продолжает поставлять необходимые Украине системы ПВО IRIS-T.

«Уже семь систем зашло, восьмая заходит», - сообщил Макеев.

Посол добавил, что Берлин уже поставил Киеву более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Они продемонстрировали чрезвычайную эффективность в борьбе с российскими ударными дронами.

«Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира - уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах», - в шутку прокомментировал дипломат.

Кроме того, Макеев упомянул, что Германия передала зенитный артиллерийский комплекс Skynex, который показывает хорошие результаты в Воздушных силах Украины. По его словам, Киев и Берлин уже имеют первые наработки по совместному производству дополнительных систем ПВО.

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