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«Российская металлургия очень плохо себя чувствует»

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  • 25.07.2025, 13:36
«Российская металлургия очень плохо себя чувствует»

Крупнейшие сталелитейные компании отчитались о крушении прибылей.

Российские сталелитейные компании испытывают нарастающие финансовые проблемы из-за повышения ставок по кредитам, падения спроса и усиления санкций, отрезающих доступ к экспортным рынкам, пишет The Moscow Times.

Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших в Европе и второй по объемам в России — по итогам первого полугодия 2025 года отчитался о падении прибыли в 9 раз — до 5,6 млрд рублей. Выручка ММК, принадлежащего миллиардеру Виктору Рашникову (состояние $9,6 млрд, по данным Forbes), сократилась на треть, а показатель EBITDA более чем вдвое.

По денежным потокам ММК стал убыточным: поступления на счета компании во втором квартале оказались ниже расходов на 4,9 млрд рублей.

«Северсталь» миллиардера Алексея Мордашова (состояние 28,5 млрд, по оценке Forbes) также завершила полугодие с отрицательным денежным потоком на 29,1 млрд рублей. Выручка компании, объединяющей 8 заводов, в том числе Череповецкий металлургический комбинат, сократилась на 16% год к году, а чистая прибыль — обвалилась вдвое, до 15,5 млрд рублей.

Третий квартал подряд «Северсталь» отказалась платить дивиденды и сообщила о резком падении спроса на сталь внутри России — на 15% в текущем году после спада на 6% годом ранее. «Второй квартал крайне сложным как для металлургической отрасли, так и для всей российской экономики», — пожаловался гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

«Металлургия очень плохо себя чувствует», — описывает ситуацию экономист Николай Кульбака: санкции ударили по сырьевому экспорту России, и это отразилось на сталеварах. «Внутреннее потребление недостаточно, потому что российская экономика потихоньку стагнирует», — добавляет эксперт: темпы роста ВВП замедлились втрое, а объемы строительства сократились практически на треть, до 3-летнего минимума.

Из-за падения спроса и дорогих кредитов в стране существует риск полной остановки металлургических заводов, жаловался Шевелев на ПМЭФ-2025. По его оценкам, в этом году сталевары могут столкнуться с невозможностью продать до 6 млн тонн стали, или почти 10% от прошлогоднего производства.

Прогноз потребления на текущий год достаточно пессимистичный, сетовал Шевелев: спрос внутри России может снизиться с 43-45 млн тонн до 39 млн тонн.

Правительство рассматривает возможность снижения налогов для сталелитейных предприятий, говорил в июне глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, может быть скорректирована формула акциза на жидкую сталь. «Текущий уровень курса нацвалюты, к сожалению, является фактически заградительным для экспортеров. В этой ситуации мы считаем правильным работать над оптимизацией фискальной нагрузки на металлургическую отрасль и сокращением регуляторных издержек», — говорил Алиханов.

Проблемы металлургов вызваны торможением экономики и влиянием высоких ставок, пишут аналитики ПСБ. По их оценкам, ждать улучшения ситуации можно не раньше конца текущего — начала следующего года.

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