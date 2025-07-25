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Минск сильно затопило

  • 25.07.2025, 13:45
  • 1,516
Минск сильно затопило

Транспорт работает с перебоями.

Сегодня в Минске снова ливень, и снова общественный транспорт работает с перебоями или вовсе не ходит как надо, пишет blizko.by.

Затопило юго-восточную часть города: Серебрянку, «Шарики» (район шарикоподшипникового завода), Партизанский проспект. Позже ливень залил дороги в Сухарево, Юго-Западе, Малиновке.

Подписчики делятся видеокадрами залитых дорог. Вот так выглядит Партизанский проспект в районе универмага «Беларусь».

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