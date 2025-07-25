Reuters: Таиланд отверг международное посредничество в конфликте с Камбоджей 25.07.2025, 13:53

Свою помощь предложили США, Китай и Малайзия.

Таиланд отклонил предложения международного посредничества в урегулировании конфликта с Камбоджей, настаивая на прекращении огня и решении спора исключительно в формате двусторонних переговоров. Об этом в пятницу заявило Министерство иностранных дел Таиланда, сообщило агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Вооруженные столкновения вдоль спорной тайско-камбоджийской границы продолжаются второй день подряд, с применением артиллерии. Погибли не менее 16 человек, большинство — гражданские лица из Таиланда. Это самый серьезный всплеск насилия между странами за последнее десятилетие.

США, Китай и Малайзия, председательствующая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), предложили свою помощь в организации диалога, однако Бангкок настроен решать ситуацию напрямую с Пномпенем.

«Мы пока не нуждаемся в посредничестве третьих сторон», — заявил представитель МИД Таиланда Никорндей Баланкура в интервью Reuters. — «Мы считаем, что двусторонний механизм — наилучшее решение. Камбоджа должна прекратить насилие на границе».

Конфликт вспыхнул в четверг в районе, где споры о границе продолжаются более века. Он начался с перестрелок из стрелкового оружия, а затем перерос в артиллерийские удары.

В ответ на инциденты с минами, в которых пострадали тайские солдаты, Таиланд в среду отозвал своего посла из Пномпеня и выслал камбоджийского дипломата. Власти Таиланда обвиняют Камбоджу в установке мин, однако Пномпень отвергает эти обвинения.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет обратился в Совет Безопасности ООН с призывом осудить действия Таиланда, назвав их «необоснованной и преднамеренной агрессией». Совет собирается обсудить ситуацию в закрытом формате в пятницу.

Малайзия выразила готовность содействовать переговорам в рамках АСЕАН.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com