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Reuters: Таиланд отверг международное посредничество в конфликте с Камбоджей

  • 25.07.2025, 13:53
Reuters: Таиланд отверг международное посредничество в конфликте с Камбоджей

Свою помощь предложили США, Китай и Малайзия.

Таиланд отклонил предложения международного посредничества в урегулировании конфликта с Камбоджей, настаивая на прекращении огня и решении спора исключительно в формате двусторонних переговоров. Об этом в пятницу заявило Министерство иностранных дел Таиланда, сообщило агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Вооруженные столкновения вдоль спорной тайско-камбоджийской границы продолжаются второй день подряд, с применением артиллерии. Погибли не менее 16 человек, большинство — гражданские лица из Таиланда. Это самый серьезный всплеск насилия между странами за последнее десятилетие.

США, Китай и Малайзия, председательствующая в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), предложили свою помощь в организации диалога, однако Бангкок настроен решать ситуацию напрямую с Пномпенем.

«Мы пока не нуждаемся в посредничестве третьих сторон», — заявил представитель МИД Таиланда Никорндей Баланкура в интервью Reuters. — «Мы считаем, что двусторонний механизм — наилучшее решение. Камбоджа должна прекратить насилие на границе».

Конфликт вспыхнул в четверг в районе, где споры о границе продолжаются более века. Он начался с перестрелок из стрелкового оружия, а затем перерос в артиллерийские удары.

В ответ на инциденты с минами, в которых пострадали тайские солдаты, Таиланд в среду отозвал своего посла из Пномпеня и выслал камбоджийского дипломата. Власти Таиланда обвиняют Камбоджу в установке мин, однако Пномпень отвергает эти обвинения.

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет обратился в Совет Безопасности ООН с призывом осудить действия Таиланда, назвав их «необоснованной и преднамеренной агрессией». Совет собирается обсудить ситуацию в закрытом формате в пятницу.

Малайзия выразила готовность содействовать переговорам в рамках АСЕАН.

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