«Переехала из Минска в Жодино и вообще не вижу для себя минусов» 4 25.07.2025, 14:03

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Белоруска рассказала, чем ей нравится жизнь в небольшом городе.

Настя уехала из Минска в Жодино и поделилась своими впечатлениями. По ее словам, в небольшом городе удобнее и дешевле. CityDog.io рассказывает, что белоруске нравится в городе, который находится в 54 километрах от столицы.

Настя поделилась, что сменила Минск на Жодино (город с населением почти 64 000 человек) и осталась довольна этим решением. Она работает фрилансеркой, а значит, может жить где угодно, и выбор в пользу небольшого города оказался для нее правильным решением.

По словам девушки, аренда жилья в Жодино почти в два раза дешевле, чем в Минске, а все необходимое находится в шаговой доступности: гипермаркет Green, «Евроопт», Fix Price, Wildberries, рынок с овощами и фруктами, что для нее «мегаудобно».

Ей особенно нравится то, что неподалеку находится лаборатория для сдачи анализов: «Это моя тема, это мне надо».

Девушка также рассказала, что не ходит в зал, на танцы или в кино, потому что у ее собаки сепарационная тревога – и Настя не оставляет ее одну дольше чем на два часа.

«Я фрилансер, и мой доход вообще никак не зависит от моего местонахождения, поэтому я смогу сэкономить на всех вышеперечисленных фактах», – добавила белоруска.

Кроме того, в Жодино живет ее подруга. Раньше они виделись редко, а теперь вместе гуляют по вечерам с собаками в поле.

«Думаю, этих пунктов более чем достаточно, чтобы ни о чем не сожалеть», – подытожила Настя.

Однако уточняет: ей бы не хотелось навсегда остаться жить в небольшом городе, но в нынешних обстоятельствах для нее это все же верный выбор.

Кстати, переезд из Минска в небольшие города или поселки – это не редкость. Например, молодая семья с маленькой дочкой под самый Новый год, 20 декабря 2024-го, переехала в деревню под Воложином. Там они купили дом и подробно рассказали, почему приняли такое решение и не пожалели о нем.

Отдельно Настя рассказала про местный кинотеатр «Юность». Она решила сходить туда и посмотреть, сильно ли он отличается от минских.

Кинозал девушке понравился – удобные кресла, есть даже мягкие «элитные диванчики». Билет стоил 9 руб., «как и в Минске».

@buiko_n 3 недели я живу в новом городе, новой обстановке и несмотря на обстоятельства, которые пытались выбить меня из колеи, здесь мне хорошо и спокойно. — Хотела бы я остаться навсегда в небольшом городе? — Однозначно, нет. Свое будущее я все-таки вижу другим. Это решение = шаг назад. Но в данных обстоятельствах этот шаг — верный выбор. А куда этот выбор приведет, узнаем позже🤞🏻 ♬ оригинальный звук - Настя про путь к себе ✨

Единственный минус, который она заметила, – небольшой наклон рядов. Когда зал полностью заполнен, по ее мнению, может быть не очень удобно смотреть на экран. Но в целом кинотеатр ей напомнил минские «Комсомолец» и «Мир».

Что думают беларусы?

В комментариях под видео многие поддержали девушку.

«Не, ну правильно, когда не зависишь от работы, то лучше жить в меньшем городе и с комфортом», – считает Марусенце.

«Хорошее решение, сплошной плюс», – добавляет Александр.

«Все правильно – в Жодино все в шаговой доступности, и до Минска полчаса на авто», – поделился sashaguarati.

«Могу только позавидовать. Мне пришлось сделать обратное», – признался Mr Joys.

«Жодино очень милый город», – считает Галина.

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