Newsweek: Путин теряет позиции 25.07.2025, 14:06

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Южный Кавказ больше не «задний двор» России.

Отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в торжествах по случаю годовщины 9 мая в Москве стал не единственным сигналом охлаждения отношений с Кремлем, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Новый виток напряженности вызван катастрофой рейса AZ8243 в декабре 2024 года, которую Баку приписывает ошибке российской системы ПВО «Панцирь-С1» над Грозным. Погибли 38 человек. Алиев требует от России официальных извинений, наказания виновных и компенсации.

Это не первый инцидент, усугубивший напряженность. В июне в Екатеринбурге были арестованы десятки азербайджанцев — граждан России. По данным Баку, двое из них умерли от пыток. В ответ Азербайджан закрыл офис агентства «Спутник» и отменил российские культурные мероприятия.

По мнению аналитиков, отношения двух стран достигли самого низкого уровня со времен распада СССР. Алиев все больше воспринимает Россию как ослабевшую силу, уступающую позиции Турции и Западу. Еще одним ударом по имиджу Москвы стал вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха в 2024 году, после успешной военной операции Баку против армянских сепаратистов.

Хотя Азербайджан сохраняет тесные экономические связи с Россией, в том числе в энергетике и торговле, Алиев дистанцируется от Кремля, укрепляя сотрудничество с Турцией и Западом. Тем не менее он не стремится к демократизации внутри страны и не торопится с интеграцией в европейские структуры.

Эксперты отмечают, что Москва больше не может считать Южный Кавказ своей «сферой влияния». Баку демонстрирует самостоятельность и усиливает свою роль в региональной политике — без оглядки на Кремль.

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