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Развеян миф о хрусте пальцами

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  • 25.07.2025, 14:08
  • 1,652
Развеян миф о хрусте пальцами

Это абсолютно безвредная привычка.

Привычка хрустеть пальцами не наносит вреда суставам у здоровых людей, утверждает физиотерапевт Рауль Вальдесусо. В интервью изданию Vanitatis специалист объяснил, что характерный звук возникает из-за лопающихся пузырьков газа в суставной полости — и сам по себе не представляет опасности.

По словам врача, хруст не вызывает износа суставов или повреждения костных структур, если у человека нет сопутствующих заболеваний. Однако доктор Вальдесусо предостерегает: при наличии артрита, воспаления, боли или ограниченной подвижности от этой привычки следует отказаться.

Врач напомнил, что суставы могут повреждаться из-за чрезмерных физических нагрузок, особенно если движения повторяются регулярно без достаточного восстановления. Постоянное давление или вес, превышающий возможности сустава, ускоряют износ хрящевой ткани. Также серьезный вред наносят травмы — например, вывихи, ушибы или переломы, после которых сустав может функционировать уже не так, как прежде.

Немалую роль играют и воспалительные процессы, возникающие при аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит. В таких случаях иммунная система ошибочно атакует собственные ткани сустава, вызывая разрушение и боль.

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