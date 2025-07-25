Цифры указали на еще один дефицит в Беларуси 1 25.07.2025, 14:25

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Статистика показывает провал по капусте и яблокам.

Весенние страсти по нехватке картофеля отвлекли внимание по провалам по другим сезонным продуктам, которые зафиксированы в полугодовой статистике Белстата, заметил сайт «Белорусы и рынок».

В итоге картофеля белорусы в этом периоде купили на 13,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По приросту реализации он уступил только свекле, продажа-покупка которой выросла на 22,8%.

А вот чего не доели белорусы в межсезонье по сравнению с 2024 годом, так это белокочанной капусты и яблок. Первой - на 4,8%, вторых – на 1,7%.

Любопытна статистика по доле отечественного в продажах сезонных фруктов и овощей.

Свежие фрукты и орехи белорусского производства в первом полугодии составили только 17,7% от всего объема реализации. Свежие овощи и грибы - 77,2%.

В том числе:

свежая морковь - 96,9%;

свежие огурцы - 93,0;

свекла столовая свежая - 92,6;

свежий картофель - 91,9;

капуста белокочанная свежая - 72,0;

лук репчатый - 67,9;

свежие яблоки - 64,3;

свежие томаты - 55,5.

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