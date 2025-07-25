«У Путина не будет шансов» 1 25.07.2025, 14:27

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Генерал армии назвал четыре эффективных инструмента против России.

Россияне имитируют переговорный процесс, поскольку не настроены на настоящий прогресс в достижении мира. Чтобы надавить на Путина, нужно применить серьезные аргументы.

Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил «24 Каналу», что нужно эффективно взаимодействовать и с Дональдом Трампом, и с европейцами.

4 действенных рычага давления на Путина

Маломуж отметил, что, во-первых, должна быть мощная военная поддержка Украины, чтобы Силы обороны могли получать все виды вооружения. В частности, и через закупки у США и стран Европы, и благодаря собственному ВПК. Так украинские воины получат преимущество на фронте.

«Это первый аргумент, который будет покрывать все аргументы Путина и не будет балансировки в Стамбуле с их стороны», – считает генерал армии.

Вторым действенным аргументом, по его словам, будет оперативный пакет давления на Путина, его родственников и все окружение. Это затронет их личные интересы и нарушит стабильность в так называемых российских элитах, которые поддерживают диктатора.

В-третьих, подчеркнул он, нужно применить в отношении России экономические санкции, о которых уже упомянул Трамп. Речь идет, в частности, о снижении цены на газ. Это серьезно подорвет российскую экономику в ближайшее время.

И, в-четвертых, по мнению генерала армии, должно быть объединение разных стран ради мира. В частности, Европейский Союз, США могут применить санкционные инструменты в отношении Китая. Тогда у Пекина не останется выбора, кроме как нажать на Россию, спасая свою экономику.

«Объединим США, Великобританию, Европу, а также в плане мира Китай и другие страны – у Путина не будет шансов», – подчеркнул Маломуж.

Экс-руководитель Службы внешней разведки добавил, что в сложных переговорных процессах Путин воспримет лишь реальные аргументы от Украины и наших западных партнеров.

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