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Похмельный дух Медведева

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 25.07.2025, 14:55
  • 3,238
Похмельный дух Медведева

Посидел, послушал, повращал глазами и изрек.

Похмельный дух Медведев явился сегодня на некую «рабочую группу Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов вооружения».

Посидел, послушал, повращал глазами и изрек: «Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее».

Если уже за три с лишним года быстрой работы нет, то, верно, и дальше будет также. В заголовок вынесены слова Остапа Бендера.

Не «быстрота работы» ВПК, а немедленное, безусловное прекращение огня и переход к мирной жизни. Вот, что необходимо. И, разумеется, все, кто устроил 24 февраля (включая Медведева) – на выход из власти. Вон.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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