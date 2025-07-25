Похмельный дух Медведева

Похмельный дух Медведева2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 25.07.2025, 14:55
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Посидел, послушал, повращал глазами и изрек.
Похмельный дух Медведев явился сегодня на некую «рабочую группу Военно-промышленной комиссии России по контролю за производством востребованных образцов вооружения».
Посидел, послушал, повращал глазами и изрек: «Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее».
Если уже за три с лишним года быстрой работы нет, то, верно, и дальше будет также. В заголовок вынесены слова Остапа Бендера.
Не «быстрота работы» ВПК, а немедленное, безусловное прекращение огня и переход к мирной жизни. Вот, что необходимо. И, разумеется, все, кто устроил 24 февраля (включая Медведева) – на выход из власти. Вон.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»