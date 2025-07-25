Ученые выяснили, в какое время суток лучше всего сдавать экзамены
- 25.07.2025, 15:02
Специалисты проанализировали более 104 552 оценок.
Существуют научные работы, доказывающие, что судьи чаще выносят решения в пользу подсудимого после перерыва на обед или в самом начале заседания. Эта спорная статистика вдохновила европейских ученых на похожее исследование, связанное с экзаменами, пишет «Нож».
Команда работала с данными о результатах устных экзаменов в Италии: абитуриенты обязаны сдавать их, чтобы поступить в итальянские университеты.
Ученые проанализировали более 104 552 оценок, выставленных 680 экзаменаторами по 1243 предметам. Как итог, они вывели четкую кривую успешности, пик которой приходится на период с 11:00 до 13:00.
Исследователи пришли к выводу, что у студентов больше шансов сдать экзамен хорошо поздним утром, нежели ранним утром или после полудня. По их мнению, эта закономерность работает и при приеме на работу.
«Мы считаем, что эта закономерность может распространяться на собеседования при приеме на работу или на любые оценочные процессы, запланированные на дневное время», — отметил Кармело Марио Викарио, нейробиолог из Университета Мессины, ведущий автор статьи.