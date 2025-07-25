Коридоры кончаются стенкой 1 Дмитрий Чернышев

25.07.2025, 15:17

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Дмитрий Чернышев

Как Запад должен ответить на атаку Путина и Лукашенко на страны Балтии.

Сначала только факты, потом их интерпретация, затем прогноз, а после — пожелание.

• В сентябре в Беларуси пройдут совместные с Россией учения «Запад-2025», а также непосредственно связанные с ними «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025». В мае 2025 года Балтийский флот уже провел крупные учения, а сейчас начались новые учения под названием «Июльский шторм».

• На фронте в Украине практически исчезли все танки, между тем их производство и восстановление не прекращено. Значит, они где-то накапливаются.

• Происходит модернизация и укрепление ж/д путей, мостов, строительство новых веток в направлении границ со странами Балтии.

• Создаются крупные полевые госпитали, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов в Беларуси и Калининградской области.

• В Калининграде прошли учения по гражданской обороне.

• Воссоздан Московский и, что гораздо важнее, Ленинградский военный округ.

• Призыв перестал быть сезонным (весна-осень) и стал круглогодичным.

• Началась массированная зачистка полуофициальных телеграм-каналов.

• Готовится отключение WhatsApp (а возможно и Telegram) с переходом на отечественный Мах.

Теперь интерпретация:

• Нападение России на Украину в 2014 и в 2022 году началось под прикрытием военных учений.

• Путин не так боится войны, военная экономика уже работает на полную мощность, как он боится мира — когда вся построенная пирамида рухнет, с фронта вернутся сотни тысяч солдат с оружием, а оправдывать репрессии будет нечем.

• В Совбезе уверены, что эстонцы, литовцы и латыши сопротивляться не будут так, как украинцы. К тому же у них отсутствует тот боевой опыт, который есть сегодня только у двух стран в мире — России и Украины. Плюс огромная «пятая колонна».

• Так как все решения в НАТО принимаются коллективно, то всегда есть надежда «заболтать» их принятие с помощью надежных друзей Путина — Венгрии и Словакии. И готов ли Париж умирать за Каунас?

• Прорубание коридора в Калининград вместе с «возвращением в родную гавань» Латвии, Литвы и Эстонии, а также окончательное присоединение Беларуси, плюс четыре «новые» области в Украине можно продать электорату за полную и окончательную победу.

• Путин всегда действует одинаково — в сложной ситуации он удваивает ставки, чтобы было, чем торговаться.

Теперь прогноз. За чем нужно очень внимательно следить:

• Резкое усиление пропаганды, направленной на русскоязычное население стран Балтии. Обвинения в «геноциде», «ущемлении прав», «нацизме».

• Создание фейковых новостей о готовящемся «нападении НАТО на Калининград» или «провокациях против Беларуси». Это вы на нас хотели напасть первыми. Я сейчас покажу на карте, откуда готовилось нападение.

• Вполне возможно перемирие в Украине. Трамп, чертяка, победил — дайте парню Нобелевскую премию. И быстрая переброска сил в Беларусь.

• Возможен просто переход России к обороне — у Украины нет сил сейчас для перехода к контратакам.

• Возможно показательное наземное испытание ядерного оружия где-нибудь на Новой Земле. Если что — мы вдарим.

• Возможно, что никто не будет объявлять мобилизацию — просто повесток будет приходить в несколько раз больше. А ты докажи! Нужно внимательно следить за увеличением объема работы военкоматов. Даже границы закрывать не надо — просто не смогут выехать молодые люди призывного возраста.

• Начнутся массированные кибератаки на государственные учреждения, банки и энергетическую инфраструктуру стран Балтии с целью посеять хаос и панику. Возможны взрывы на военных складах.

• Особое внимание за Нарвой, где около 90% населения — русскоязычные. Возможно провозглашение «Нарвской народной республики». Все это будет проведено под соусом — это внутренне дело Эстонии, НАТО — не лезь.

А теперь предложение:

• Скрыть подготовку операции такого размера физически невозможно. Как только появятся доказательства подготовки вторжения, необходимо:

• Financial Times в феврале сообщала, что Трамп планирует вывести войска США из Латвии, Литвы и Эстонии, чтобы «задобрить» Путина. Делать этого нельзя ни в коем случае. Напротив, необходим ввод войск и других стран НАТО.

• Нападение на них будет означать нападение сразу на все ведущие страны НАТО, что автоматически активирует 5-ю статью и лишает РФ надежды на «локальный конфликт».

• Руководство НАТО должно громко заявить, что будет сражаться за страны Балтии так же, как за Париж или Лондон.

• Никакой говорильни и коллективных обсуждений. Все командование силами НАТО должно быть передано в одни руки и готово моментально применить силу.

• В случае, если эти меры не остановят агрессора, необходимо быть готовым к нанесению первого удара по скоплениям российских войск перед атакой. Как это сделал Израиль в Шестидневной войне.

• Если НАТО не выполнит свое главное обязательство по 5-й статье в отношении Литвы, Латвии или Эстонии, то НАТО как военный союз прекратит свое существование в тот же день. Польша, Финляндия, Румыния и другие страны восточной Европы поймут, что гарантии безопасности — фикция. Они немедленно начнут либо создавать собственные ядерные арсеналы, либо искать сепаратного мира с Россией.

• Цена бездействия для Запада будет несравнимо выше, чем цена решительного военного ответа.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

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