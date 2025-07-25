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Reuters: Из-за санкций ЕС индийская «дочка» Роснефти лишилась руководителя

  • 25.07.2025, 15:18
Reuters: Из-за санкций ЕС индийская «дочка» Роснефти лишилась руководителя

Перестановки в руководстве компании стали последним потрясением для Nayara.

Генеральный директор индийской нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которая частично принадлежит «Роснефти», Алессандро дес Доридеса ушел в отставку в связи с санкциями Европейского союза. Его место займет ветеран компании Сергей Денисов.

Издание Reuters пишет, что перестановки в руководстве компании стали последним потрясением для Nayara после введения санкций ЕС. Решение о назначении Денисова было принято на заседании совета директоров 23 июля.

Стоит отметить, что Денисов работает в компании с 2017 года.

Напомним, что «Роснефть» владеет 49,13% акций Nayara, а аналогичная доля принадлежит консорциуму Kesani Enterprises Co Ltd, возглавляемому итальянской Mareterra Group и российской инвестиционной группой United Capital Partners.

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