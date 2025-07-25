Белорусы меньше пьют водку и пиво
- 25.07.2025, 15:39
Также потеряли в спросе виноградные и плодовые вина.
Белстат опубликовал цифры по продаже алкоголя в Беларуси за январь – июнь 2025 года, пишет myfin.by.
Статистика показывает, что белорусы стали реже покупать очень популярные спиртные напитки.
Но у некоторой продукции все-таки есть прирост в продажах.
По сравнению с аналогичным периодом 2024-го, белорусы в первом полугодии 2025-го стали покупать меньше водки: 3,969 млн дал. к 4,039 млн дал. Произошло снижение на 1,7%.
Также немного потеряли в спросе виноградные и плодовые вина (-3,6% и -9,8% соответственно). А еще упали продажи пива – минус 3,8%.
Продажи растут
Не все алкогольные напитки показали отрицательную статистику по продажам. В январе – июне 2025 года сильнее всего в Беларуси увеличилась реализация коньяка, коньячных напитков и бренди – плюс 10,9%.
Прирост продаж также показали:
алкогольные напитки прочие (+5,1%);
ликеры и ликеро-водочные изделия (+2,9%);
слабоалкогольные напитки (+2,2%);
вина игристые, включая шампанское (+2,2%).