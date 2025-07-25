закрыть
25 июля 2025, пятница, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы меньше пьют водку и пиво

  • 25.07.2025, 15:39
Белорусы меньше пьют водку и пиво

Также потеряли в спросе виноградные и плодовые вина.

Белстат опубликовал цифры по продаже алкоголя в Беларуси за январь – июнь 2025 года, пишет myfin.by.

Статистика показывает, что белорусы стали реже покупать очень популярные спиртные напитки.

Но у некоторой продукции все-таки есть прирост в продажах.

По сравнению с аналогичным периодом 2024-го, белорусы в первом полугодии 2025-го стали покупать меньше водки: 3,969 млн дал. к 4,039 млн дал. Произошло снижение на 1,7%.

Также немного потеряли в спросе виноградные и плодовые вина (-3,6% и -9,8% соответственно). А еще упали продажи пива – минус 3,8%.

Продажи растут

Не все алкогольные напитки показали отрицательную статистику по продажам. В январе – июне 2025 года сильнее всего в Беларуси увеличилась реализация коньяка, коньячных напитков и бренди – плюс 10,9%.

Прирост продаж также показали:

алкогольные напитки прочие (+5,1%);

ликеры и ликеро-водочные изделия (+2,9%);

слабоалкогольные напитки (+2,2%);

вина игристые, включая шампанское (+2,2%).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников