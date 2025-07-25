Синоптики рассказали о погоде на выходных 2 25.07.2025, 16:11

За погоду в стране будет отвечать теплая неустойчивая воздушная масса.

Жара и дожди сохранятся в Беларуси в выходные 26 и 27 июля. Об этом информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 июля, в субботу, за погоду в стране будет отвечать теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, в ночное время местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

В отдельных районах вероятны грозы. Ночью и утром местами по Беларуси возможны туманы. Ветер окажется неустойчивым: днем будет юго-западный, западный, при грозах порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +12 до +18 градусов. Днем ожидается от +22 до +28 градусов.

В воскресенье, 27 июля, прогнозируется переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром вероятен слабый туман. Ветер будет преобладать неустойчивый, в дневные часы в момент гроз порывистый. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов. Днем синоптики обещают от +22 до +29 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com