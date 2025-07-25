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Синоптики рассказали о погоде на выходных

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  • 25.07.2025, 16:11
Синоптики рассказали о погоде на выходных

За погоду в стране будет отвечать теплая неустойчивая воздушная масса.

Жара и дожди сохранятся в Беларуси в выходные 26 и 27 июля. Об этом информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 июля, в субботу, за погоду в стране будет отвечать теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, в ночное время местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

В отдельных районах вероятны грозы. Ночью и утром местами по Беларуси возможны туманы. Ветер окажется неустойчивым: днем будет юго-западный, западный, при грозах порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +12 до +18 градусов. Днем ожидается от +22 до +28 градусов.

В воскресенье, 27 июля, прогнозируется переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром вероятен слабый туман. Ветер будет преобладать неустойчивый, в дневные часы в момент гроз порывистый. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов. Днем синоптики обещают от +22 до +29 градусов.

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