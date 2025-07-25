Синоптики рассказали о погоде на выходных

Синоптики рассказали о погоде на выходных2
- 25.07.2025, 16:11
За погоду в стране будет отвечать теплая неустойчивая воздушная масса.
Жара и дожди сохранятся в Беларуси в выходные 26 и 27 июля. Об этом информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 26 июля, в субботу, за погоду в стране будет отвечать теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, в ночное время местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.
В отдельных районах вероятны грозы. Ночью и утром местами по Беларуси возможны туманы. Ветер окажется неустойчивым: днем будет юго-западный, западный, при грозах порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +12 до +18 градусов. Днем ожидается от +22 до +28 градусов.
В воскресенье, 27 июля, прогнозируется переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром вероятен слабый туман. Ветер будет преобладать неустойчивый, в дневные часы в момент гроз порывистый. Ночью ожидается от +12 до +17 градусов. Днем синоптики обещают от +22 до +29 градусов.