Эрдоган намерен организовать встречу Путина и Трампа

Эрдоган намерен организовать встречу Путина и Трампа5
- 25.07.2025, 16:13
Он намерен провести ее в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что на этой неделе станет известно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в Стамбуле.
Для этого он планирует провести переговоры с обоими лидерами, сообщили в управлении коммуникаций Турции в соцсети Х в пятницу, 25 июля.
«На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле», — говорится в сообщении.