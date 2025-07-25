Эрдоган намерен организовать встречу Путина и Трампа 5 25.07.2025, 16:13

Он намерен провести ее в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что на этой неделе станет известно, состоится ли встреча президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным в Стамбуле.

Для этого он планирует провести переговоры с обоими лидерами, сообщили в управлении коммуникаций Турции в соцсети Х в пятницу, 25 июля.

«На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы собрать этих лидеров вместе в Стамбуле», — говорится в сообщении.

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