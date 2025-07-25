Польша готовит ответ на учения «Запад-2025» 1 25.07.2025, 16:24

1,172

В учениях примут участие около 34 тысяч солдат.

В сентябре польская армия проведет учения по всей стране: в них примут участие 34 тысячи человек. Генштаб Польши подчеркивает, что учения «Железный защитник» не направлены против какого-либо государства, сообщает polsatnews.pl.

Маневры пройдут в формате дивизионных учений — таких, в которых участвует большинство подразделений и военнослужащих, входящих в состав крупного тактического соединения, каковым является дивизия. О начале этих учений, запланированных на сентябрь, в начале года сообщил начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула.

Одной из задач учений станет проверка того, насколько эффективно подразделения 18-й механизированной дивизии внедрили поступающую к ним современную технику, такую как танки M1 Abrams. Учения получили кодовое название «Железный защитник» благодаря участию военнослужащих 18-й дивизии, которую также называют «Железной дивизией».

Кто примет участие в учениях?

В учениях примут участие около 34 тысяч солдат, оснащенных примерно 600 единицами техники — как польской, так и союзной, включая натовскую боевую группу, дислоцированную в городе Ожиш. В маневрах будут задействованы все виды вооруженных сил: военно-воздушные силы, военно-морской флот, силы спецназначения, войска территориальной обороны.

Основные силы будут представлены бригадами 18-й дивизии: 1-я Варшавская танковая бригада, 21-я бригада стрелков Подгальских, 19-я механизированная бригада из Люблина, а также логистический полк и батальон управления. Эти подразделения примут участие в крупнейшем этапе учений «Железный защитник» под кодовым названием «Железные врата-25».

Не обойдется и без командно-штабных учений с участием американских военнослужащих из 1-й танковой дивизии и V корпуса вооруженных сил США, чье передовое командование базируется в Познани. Как подчеркнул Генштаб, учения имеют оборонительный характер и будут проходить на суше, в воздухе и на Балтийском море.

Отметим, учения пройдут на фоне российско-белорусских маневров «Запад-2025».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com