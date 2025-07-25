Польша готовит ответ на учения «Запад-2025»1
- 25.07.2025, 16:24
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В учениях примут участие около 34 тысяч солдат.
В сентябре польская армия проведет учения по всей стране: в них примут участие 34 тысячи человек. Генштаб Польши подчеркивает, что учения «Железный защитник» не направлены против какого-либо государства, сообщает polsatnews.pl.
Маневры пройдут в формате дивизионных учений — таких, в которых участвует большинство подразделений и военнослужащих, входящих в состав крупного тактического соединения, каковым является дивизия. О начале этих учений, запланированных на сентябрь, в начале года сообщил начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула.
Одной из задач учений станет проверка того, насколько эффективно подразделения 18-й механизированной дивизии внедрили поступающую к ним современную технику, такую как танки M1 Abrams. Учения получили кодовое название «Железный защитник» благодаря участию военнослужащих 18-й дивизии, которую также называют «Железной дивизией».
Кто примет участие в учениях?
В учениях примут участие около 34 тысяч солдат, оснащенных примерно 600 единицами техники — как польской, так и союзной, включая натовскую боевую группу, дислоцированную в городе Ожиш. В маневрах будут задействованы все виды вооруженных сил: военно-воздушные силы, военно-морской флот, силы спецназначения, войска территориальной обороны.
Основные силы будут представлены бригадами 18-й дивизии: 1-я Варшавская танковая бригада, 21-я бригада стрелков Подгальских, 19-я механизированная бригада из Люблина, а также логистический полк и батальон управления. Эти подразделения примут участие в крупнейшем этапе учений «Железный защитник» под кодовым названием «Железные врата-25».
Не обойдется и без командно-штабных учений с участием американских военнослужащих из 1-й танковой дивизии и V корпуса вооруженных сил США, чье передовое командование базируется в Познани. Как подчеркнул Генштаб, учения имеют оборонительный характер и будут проходить на суше, в воздухе и на Балтийском море.
Отметим, учения пройдут на фоне российско-белорусских маневров «Запад-2025».