СМИ: Из Швеции депортируют белорусскую семью 5 25.07.2025, 16:29

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Из-за запоздалой подачи документов на разрешение на жительство для детей.

В Швеции очередную семью из Беларуси, которая живет в городе Сундсваль, решили депортировать. По информации Sveriges Radio, причина — якобы запоздалая подача документов на разрешение на жительство для детей, пишет «Позирк».

Родители уже получили разрешение на проживание в Швеции по программе, которая позволяет остаться в стране, если есть работа. Но, как утверждает семья, им ошибочно сообщили, что на детей дополнительные заявления не нужны.

Хотя Беларусь описывается как страна с произвольными задержаниями, шведская миграционная служба по-прежнему делает индивидуальные оценки и считает, что опасность угрожает не всем.

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