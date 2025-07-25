СМИ: Из Швеции депортируют белорусскую семью

СМИ: Из Швеции депортируют белорусскую семью5
- 25.07.2025, 16:29
- 2,176
Из-за запоздалой подачи документов на разрешение на жительство для детей.
В Швеции очередную семью из Беларуси, которая живет в городе Сундсваль, решили депортировать. По информации Sveriges Radio, причина — якобы запоздалая подача документов на разрешение на жительство для детей, пишет «Позирк».
Родители уже получили разрешение на проживание в Швеции по программе, которая позволяет остаться в стране, если есть работа. Но, как утверждает семья, им ошибочно сообщили, что на детей дополнительные заявления не нужны.
Хотя Беларусь описывается как страна с произвольными задержаниями, шведская миграционная служба по-прежнему делает индивидуальные оценки и считает, что опасность угрожает не всем.