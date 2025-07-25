BILD: Российские солдаты добивают своих же раненых 2 25.07.2025, 16:42

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У оккупантов отсутствует служба эвакуации.

Кадры с украинских разведывательных дронов неоднократно показывали, как на линии фронта российские солдаты убивают своих раненых товарищей. На одной такой видеозаписи, недавно появившейся в сети, раненый россиянин лежит в окопе. Он всё ещё шевелит руками и головой. Другой солдат подходит, быстро его осматривает, а затем тремя ударами приклада разбивает ему череп. После этого он перешагивает через убитого и просто идёт дальше, сообщает BILD.

Похожее видео было опубликовано в июне 2024 года: трое российских солдат подверглись атаке дрона-камикадзе. Когда один из них был ранен и упал на землю, бегущий за ним солдат просто выстрелил раненому в голову, а затем побежал дальше. Подобные кадры публиковались также в октябре 2024 и марте 2025 годов. На одном видео российский солдат расстреливает, предположительно, легко раненого товарища, который медленно шёл.

Предпосылкой таких убийств является отсутствие службы эвакуации в наступающих отрядах ВС РФ, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке. Как пояснил BILD украинский военный, который служит под Покровском, во время наступления российские силы оказываются как бы на улице с односторонним движением:

«Для них существует только одно направление. Либо они выполняют задачу, либо погибают. Если мы их раним, они выживают только в том случае, если смогут самостоятельно вернуться. Иначе они умирают от потери крови через несколько часов или дней в каком-нибудь подвале».

Или же, добавляет Рёпке, — их застрелит один из их сослуживцев.

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