Австралийка придумала необычный способ экономии денег 2 25.07.2025, 16:49

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38-летняя женщина переехала в поселок для пожилых людей.

Жительница Австралии развелась с супругом и решила начать жизнь с чистого листа. После долгого поиска доступного жилья 38-летняя женщина стала резидентом дома престарелых — теперь большинство соседей как минимум вдвое старше ее, пишет «Нож».

Все произошло почти случайно. Австралийка навестила свою тетушку, живущую в поселке для людей преклонного возраста. Женщина пожаловалась пожилой родственнице на трудности с арендой недвижимости, и пенсионерка посоветовала ей переехать в одну из квартир поблизости.

«Я не понимала, как попасть в этот поселок для пенсионеров и есть ли „возрастной ценз“, но тетя заверила меня, что и раньше делали исключения, — вспоминает женщина. — Она была уверена и уточнила, что ассоциация домовладельцев поселка рассматривает заявки в индивидуальном порядке».

Вскоре заявку женщины одобрили, и теперь она самая молодая жительница поселка пенсионеров. В месяц она тратит на оплату аренды где-то 500 австралийских долларов (чуть больше 26 тысяч рублей). При этом схожая квартира в Мельбурне обошлась бы австралийке примерно в 147 тысяч рублей ежемесячно.

Расплата за приятную стоимость аренды — строгие правила пребывания в поселке. Так, австралийка не может шуметь после раннего отбоя, а также во время тихого часа. Более того, в «коммуне стариков» существуют ограничения на посещение гостей.

«Меня будит тихий звук пластинок соседа. Я пью кофе, читаю газету, гуляю и иногда наблюдаю, как лежит на солнце кошка, — рассказывает женщина. — Пока жители деревни стараются поддерживать форму и развлекаться, я записалась на занятия по йоге на стульях. Иногда катаюсь на велосипеде, каждую среду играю в бинго в клубе, а после обеда занимаюсь фрилансом».

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