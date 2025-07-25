Reuters: Решение Маска по Украине шокировало его сотрудников 2 25.07.2025, 16:56

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Новая информация СМИ противоречит предыдущим заявлениям миллиардера.

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск осенью 2022 года чуть не сорвал украинское контрнаступление, ограничив работу спутниковых терминалов Starlink на части территории Украины. Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 25 июля.

Три осведомленных собеседника рассказали Reuters, что Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX прекратить покрытие в таких районах, как Херсонская область, которую Украина в то время пыталась отвоевать. После получения приказа один из инженеров Starlink сказал, что «мы должны это сделать», и сотрудники отключили не менее сотни терминалов Starlink, пишет Reuters.

Шаг компании затронул и другие оккупированные территории, в том числе часть Донецкой области. Украинский военный, советник в ВСУ и еще два источника подтвердили Reuters, что Силы обороны столкнулись с внезапным отключением связи.

«Солдаты запаниковали, беспилотники, наблюдавшие за российскими войсками, отключились, а дальнобойные артиллерийские подразделения, полагавшиеся на Starlink для наведения, испытывали трудности с попаданием в цели», — сказано в расследовании.

В результате украинские войска не смогли окружить российские позиции в Бериславе Херсонской области — «окружение полностью застопорилось», рассказал один из военных Reuters.

В конечном итоге Украине удалось освободить Берислав, Херсон и некоторые другие оккупированные территории, однако ранее не известный приказ Маска стал первым известным случаем, когда он отключил Starlink над полем боя во время войны.

«Это решение шокировало некоторых сотрудников Starlink и фактически изменило линию фронта, позволив Маску взять „исход войны в свои руки“, сказал еще один из трех источников», — пишет Reuters.

Эта информация противоречит предыдущим заявлениям Маска, который утверждал, что «мы бы никогда так не поступили». Сам миллиардер и инженер, который получил приказ, не ответили на запрос агентства о комментарии. Представитель SpaceX в электронном письме заявил, что данные Reuters «неточны», и сослался на прошлогодний пост в X о том, что Starlink «полностью привержена предоставлению услуг Украине». На дополнительные вопросы журналистов в компании не ответили.

Офис президента Украины и Минобороны тоже не ответили на запрос Reuters о комментариях.

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