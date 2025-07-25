В Польше объявили результаты пересчета голосов на выборах президента
- 25.07.2025, 17:08
Результат практически не изменился.
Пересчет голосов на выборах президента Польши практически не изменил их результаты, согласно которым победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий.
Это следует из объявленного в пятницу заявления представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака, сообщает «Европейская правда».
По словам Новака, прокуратура установила в целом 250 участковых комиссий по всей Польше, где существовало подозрение на несоответствие объявленных результатов голосования фактическим.
Проверка показала, что в этих комиссиях «Кароль Навроцкий получил на 1538 голосов меньше, а Рафал Тшасковский на 1541 голос больше, чем указано в официальных избирательных протоколах».
Таким образом, пересчет не повлиял на результат выборов, по которым отрыв Навроцкого от Тшасковского составлял почти 370 тысяч голосов.
В то же время представитель Национальной прокуратуры Польши отметил, что по факту нарушений при подсчете голосов было открыто 17 уголовных производств, расследование по которым продолжается до сих пор.