В Польше объявили результаты пересчета голосов на выборах президента 25.07.2025, 17:08

Результат практически не изменился.

Пересчет голосов на выборах президента Польши практически не изменил их результаты, согласно которым победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий.

Это следует из объявленного в пятницу заявления представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака, сообщает «Европейская правда».

По словам Новака, прокуратура установила в целом 250 участковых комиссий по всей Польше, где существовало подозрение на несоответствие объявленных результатов голосования фактическим.

Проверка показала, что в этих комиссиях «Кароль Навроцкий получил на 1538 голосов меньше, а Рафал Тшасковский на 1541 голос больше, чем указано в официальных избирательных протоколах».

Таким образом, пересчет не повлиял на результат выборов, по которым отрыв Навроцкого от Тшасковского составлял почти 370 тысяч голосов.

В то же время представитель Национальной прокуратуры Польши отметил, что по факту нарушений при подсчете голосов было открыто 17 уголовных производств, расследование по которым продолжается до сих пор.

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