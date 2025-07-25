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В Польше объявили результаты пересчета голосов на выборах президента

  • 25.07.2025, 17:08
В Польше объявили результаты пересчета голосов на выборах президента

Результат практически не изменился.

Пересчет голосов на выборах президента Польши практически не изменил их результаты, согласно которым победил оппозиционный кандидат Кароль Навроцкий.

Это следует из объявленного в пятницу заявления представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака, сообщает «Европейская правда».

По словам Новака, прокуратура установила в целом 250 участковых комиссий по всей Польше, где существовало подозрение на несоответствие объявленных результатов голосования фактическим.

Проверка показала, что в этих комиссиях «Кароль Навроцкий получил на 1538 голосов меньше, а Рафал Тшасковский на 1541 голос больше, чем указано в официальных избирательных протоколах».

Таким образом, пересчет не повлиял на результат выборов, по которым отрыв Навроцкого от Тшасковского составлял почти 370 тысяч голосов.

В то же время представитель Национальной прокуратуры Польши отметил, что по факту нарушений при подсчете голосов было открыто 17 уголовных производств, расследование по которым продолжается до сих пор.

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