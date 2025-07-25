В Бресте продолжают жаловаться на странный запах 25.07.2025, 17:17

Власти призывают «не паниковать».

В Бресте жители продолжают жаловаться на неприятный запах в воздухе, который вызывает резь в глазах, тошноту и ухудшение самочувствия. Наиболее остро проблема ощущается в районах Дубровка, Козловичи и Катин Бор. Люди описывают запах как «брожение», «пивной» или «просто неприятный», и отмечают, что особенно сильный он по вечерам, пишет BG.Media.

Местные жители пишут в социальных сетях о физических симптомах: у детей начинает резать в глазах, взрослые жалуются на головную боль, давление и заложенность ушей.

Но, несмотря на массовые жалобы, власти продолжают заявлять, что никаких серьезных нарушений или госпитализаций не зафиксировано.

Городские власти признают, что запах есть, но не могут назвать его источник. Все обращения к населению ограничиваются рекомендациями «не паниковать» и обращаться в МЧС при «реальных подозрениях».

Такой подход вызывает у брестчан недовольство и недоверие: проблему признают, но ничего не делают. Еще в 2022 году жители Козловичей подозревали, что запах идет из канифольного цеха предприятия СТиМ, но публикация об этом исчезла с местного сайта.

Многие считают, что из-за игнорирования проблема только ухудшается, и спрашивают: сколько еще времени потребуется, чтобы власти начали действовать серьезно?

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