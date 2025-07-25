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Что почем на минской Комаровке

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  • 25.07.2025, 18:07
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Что почем на минской Комаровке

Цены на овощи и фрукты не стоят на месте.

Даже жители отдаленных районов столицы едут на Комаровку за свежими продуктами. Прежде всего, за теми, которые вырастили белорусские фермеры (они в основном из Брестской области) и простые граждане на своем подворье.

Радуют глаз на Комаровском рынке свежие овощи и фрукты – на пике лета вкус у них потрясающий, пишет «Точка».

А главное, цены теперь не так бьют по кошельку, как в начале лета. Вместе с тем любимое «окончание» на ценнике сегодня – 90 копеек, что выдает неохоту продавцов существенно снижать стоимость товаров.

Ощутимо подешевела голубика. Эта ближайшая родственница черники стоит теперь чуть дешевле Br17 за килограмм – в начале месяца была в два раза дороже!

Более того, голубики теперь в избытке. Чего не скажешь о самой чернике, которая есть лишь у нескольких продавцов – цена на ягоду составляет около Br19.

Клубника тоже устойчиво снижается в цене – ягода стоит сейчас Br9–15 за килограмм.

Черешня, которая приехала на Комаровку из солнечного Узбекистана, стоит в настоящее время от Br13 до Br20. Но если «постараться», можно найти и гораздо дороже.

Цена черешни довольно сильно отличается по понятным причинам. Как и в других случаях, все зависит от сорта, сладости ягоды, того, где она выращена и какой у нее товарный вид.

К примеру, деревенская черешня на Комаровке стоит в конце июля меньше Br10 за кило. Тогда как ее родственница, деревенская вишня, – Br12.

Белорусская малина – сортовая, домашняя – стоит до Br30 за кило.

Дыни идут по Br4–7, сливы – Br5–10, абрикосы – Br12–15, нектарины – Br15–20.

Вместе с фруктами дешевле к концу июля стали и овощи.

Капуста различных видов обойдется покупателям в Br2,5–3 за кило, баклажаны – Br5–7, картофель – Br2–3,5.

У сладкого перца и помидоров разбежка в ценах будет гораздо больше – Br5–12 и Br4–9 за килограмм соответственно.

Кабачки уже потихоньку начинают править овощным балом на Комаровке (Br1,5–3 за кило).

Прекрасны хрустящие огурчики из Воложина – рекомендуемая цена Br4 за килограмм.

А вот молодой чеснок не сдается. Как был по Br20 за килограмм, так и остался.

Изобилие зелени радует глаз. Лук и щавель – Br1–1,2, листовой салат и укроп – Br1,50, рукола – Br2,5, мята – Br3,5 за 100 грамм.

Шампиньоны взяли планку в Br10 за кило и не собираются откатываться. Но зачем они, если лисички уже по Br12–13 за килограмм, причем в избытке?..

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