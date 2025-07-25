Сырский анонсировал хорошие новости для украинской ПВО 1 25.07.2025, 18:15

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ВСУ в ближайшее время получат новые системы противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины уже в ближайшее время получат новые системы противовоздушной обороны, за которые заплатил Евросоюз в рамках плана США и НАТО. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, системы ПВО для Украины, за которые заплатил ЕС в рамках плана США и НАТО, уже на подходе. Правда, он не уточнил, когда конкретно они появятся на вооружении ВСУ.

План Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по ПВО для Украины Сырский обсудил с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем. На встрече также присутствовали начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов и командующий Миссией НАТО по безопасности и подготовке (NSATU) генерал-лейтенант Кертис Баззард.

Ранее Александр Сырский в интервью изданию The Washington Post сказал, что Украине для отражения российских воздушных атак нужны новые системы ПВО, зенитные ракеты, дроны-перехватчики и легкая авиация.

Главнокомандующий ВСУ считает, в частности, что ВСУ нужны дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты средней и большой дальности. Например, американские ATACMS. Также Киев продолжает настаивать на том, чтобы Германия согласилась передать для ВСУ крылатые ракеты Taurus класса «воздух-земля».

О том, что Украина получит новые системы ПВО, стало известно в середине июля 2025 года. По словам президента США Дональда Трампа, на вооружении ВСУ появится 17 новых ЗРК Patriot за счет НАТО.

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