«У Лукашенко большие проблемы» 1 25.07.2025, 18:26

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Белорусы указали диктатору на его место.

В арсенале оскорбительных высказываний Лукашенко в адрес белорусов отдельной строкой идут слова о том, что «мы никому не нужны» за пределами своей собственной страны.

На самом деле за этими словами таится страх Лукашенко.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях остро ответили диктатору:

«Беса Лукашенко ждет полная конфискация всего, он украл».

«Сашка наводит пустую суету».

«Очередной бред умалишенного! Заметьте с каком пафосом он рассуждает о том, чего толком не знает. Вещает, доказывает как-будто сам прошел через получение/продление визы, собеседование при приеме на работу, как-будто сидел со словарем и делал уроки с детьми, снимал квартиру, покупал первый столовый сервиз и радовался этому как ребенок...»

«Бессмысленные рассуждения».

«Откуда тупому колхозному самозванцу знать, как принимают белорусов в Европе, он там не был».

«Да, у колхозной хунты большая проблема. Восемь миллионов населения осталось. И из них пенсионный и предпенсионный возраст почти у половины.

Лет пять и останутся в деревнях одни пенсионеры.Молодёжь или в городе, или за рубежом.

Уже теперь половина техники простаивает в колхозах.На трактор или комбайн посадить некого».

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