Россиянам предрекли еще один год «затягивания поясов» 1 25.07.2025, 18:34

Центробанк ухудшил прогноз цен на нефть.

Россию ждет еще один год стагнации экономики, а россиян – «затягивания поясов», следует из обновленного прогноза Центробанка РФ. Июльская версия, по словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, ляжет в основу главного документа ЦБ, «Основных направлений денежно-кредитной политики» на следующие три года, пишет The Moscow Times.

Прогноз цен на нефть снижен до $55 за баррель Urals на 2025-2026 гг. В предыдущей, апрельской версии он уже уменьшался – с $65 до $60/барр. «В этих условиях мы также несколько понизили прогноз по экспорту и текущему счету платежного баланса на ближайшие два года», – отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ подтвердил скромный прогноз экономического роста – 1-2% в этом году и 0,5-1,5% в следующем – и потребления домохозяйств – на 0,5-1,5% в 2025-2026 гг., а кредитования населения на этот год даже немного снизил: с 1-6% до 1-4%, в том числе ипотеки – с 3-8% до 3-6%.

Торговые войны будут сдерживать спрос, а рост добычи со стороны ОПЕК+ увеличит предложение нефти, объяснила Набиуллина понижение прогноза цен на нефть. Примерно так же пересмотрело прогноз и Минэкономразвития: поправки в бюджет исходят из средней цены $56/барр. в этом году и $61 в следующем. Экспорт из-за этого, по прогнозу ЦБ, в 2025 г. снизится с $414 млрд до $410 млрд, а в 2026 – с $424 млрд до $424 млрд.

Прогнозы по курсу рубля ЦБ не дает, но Набиуллина отметила, что высокие процентные ставки поддерживают привлекательность рублевых активов в сравнении с иностранными для российских граждан и компаний, что «в сочетании с более умеренным спросом на импорт обеспечивает стабильность курса рубля». Прогноз импорта ЦБ немного повысил – с $303 млрд в этом году и $314 млрд в следующем до $306 и $317 млрд, соответственно.

Высокие ставки охладили экономику, ее перегрев уменьшается, отмечает ЦБ. «Потребительский спрос постепенно замедляется, кредит растет сдержанными темпами», – начала выступление после снижения ставки Набиуллина. Производители снижают свои ожидания по увеличению спроса, особенно в потребительском сегменте, а цены на некоторые товары даже снижаются несколько месяцев подряд, отметила она, приведя в пример компьютеры, планшеты, технику для дома. Именно в ценах на товары длительного пользования, по мнению главы ЦБ, наиболее сильно и быстро проявляются эффекты высоких ставок — как через сокращение потребительского кредитования, так и через укрепление рубля.

Однако россияне, несмотря на цены, не спешат наращивать потребление. Дмитрий Белоусов из близкого к властям аналитического центрам ЦМАКП пишет о «разворачивающемся в российской экономике кризиса спроса». Набиуллина обещает сохранять жесткие условия «достаточно долго», так что в 2026 г. ситуация вряд ли изменится.

Не стоит рассчитывать и на государственный спрос. ЦБ сохранил прогноз роста общего потребления на 0,5-1,5% в 2025-2026 гг. Власти пытаются найти деньги на войну за счет перераспределения имеющихся средств, глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов оценивал эти возможности в 2 трлн руб., о том же говорил министр финансов Антон Силуанов, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провозгласила режим «жесточайшей экономии». «Сюрпризов по бюджетной политике осенью не ждем», – заявила Набиуллина.

Экономика исчерпала ресурсы для быстрого роста, отмечала Набиуллина, о том же говорил замглавы путинской администрации по экономике Максим Орешкин. Среди этих ресурсов они называли кадровые резервы, свободные производственные мощности, резервы ФНБ и возможности наращивания бюджетных расходов, а также запас капитала банковской системы. Поэтому без «шага не вперед, а вверх» (выражение Орешкина) развитие остановится. Похоже, сформировалась «экономика стагнации», заключают эксперты ЦМАКП.

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